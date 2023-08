Incendies à Hawaï: le bilan grimpe à 93 morts, les autorités très critiquées

Le bilan des feux de forêts à Hawaï, déjà les plus meurtriers en plus d'un siècle aux Etats-Unis, pourrait dépasser les 100 décès ce dimanche 13 août 2023, alimentant les critiques sur la gestion du drame par les autorités.

Ces brasiers d'une intensité et d'une vitesse exceptionnelle ont fait 93 morts à Hawaï. Un chiffre voué à augmenter, car seule une petite partie de la zone incendiée a pu être fouillée.

Les flammes ont réduit en cendres la ville balnéaire de Lahaina, avalant maisons, voitures, hôtels ou commerces. Leur chaleur était si forte que les corps retrouvés sont difficiles à identifier, a expliqué M. Pelletier. Pour l'instant, seuls deux ont pu l'être.

L'incendie "a même fait fondre le métal", a précisé le chef de la police, appelant les proches de personnes disparues à se soumettre à un test ADN, pour aider à l'identification des victimes.

Sur place, la population pense déjà à l'avenir, et s'active au milieu des débris pour nettoyer ou retrouver des bribes de leurs vies, épargnées par les flammes. 2207 bâtiments, majoritairement résidentiels, ont été détruits ou endommagés, selon l'agence fédérale chargée de la réponse aux catastrophes naturelles (Fema). Rien que pour l'incendie de Lahaina, le coût de la reconstruction est estimé à 5,52 milliards de dollars.

Les circonstances de ces incendies fulgurants, dont la cause n'est pas encore connue, restent floues. Ils ont en tout cas pris les habitants par surprise, ce que beaucoup reprochent aux autorités.

"Vous voulez savoir quand on a su qu'il y avait le feu ? Quand il est arrivé devant la maison. La montagne brûlait derrière chez nous et on nous a rien dit!", s'est agacée auprès de l'AFP, Vilma Reed.