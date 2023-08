Les catastrophes naturelles ont coûté 109 milliards d'euros au premier semestre 2023

D’après une estimation de Swiss Re, les dégâts engendrés par les catastrophes naturelles dans le monde s'élèvent à environ 120 milliards de dollars (soit 109 millards d'euros) au premier semestre 2023.

Le montant des dégâts engendrés par les catastrophes naturelles au niveau mondial se maintient à des niveaux records: 109 milliards d'euros au premier semestre, selon une estimation de Swiss Re. Une hausse de 46% par rapport à la moyenne décennale.

Incendies, tremblement de terre, innondations...

Cette année, la catastrophe la plus coûteuse a été le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Mais les catastrophes dites secondaires, par opposition aux grandes catastrophes comme les tremblements de terre ou les cyclones tropicaux, ont aussi fait grimper l’addition: entre les orages aux États-Unis, les tempêtes en Nouvelle-Zélande, ou encore les pluies torrentielles en Italie, dans la région d'Emilie-Romagne.

Le second semestre s’annonce, lui aussi, très coûteux. En juillet, une vague de chaleur a sévi aux États-Unis, dans le Nord-ouest de la Chine et dans le sud de l'Europe, se traduisant par des incendies dans les îles grecques et en Italie, mais aussi en Algérie.

Vers une hausse du prix des assurances ?

Une question se pose alors: les assurances sont-elles vouées à coûter de plus en plus cher ? En 2023, le comparateur Assurland tablait sur une augmentation de 3 à 3,5% en début d’année. Finalement, la hausse serait d'au moins 5%. Le prix moyen passe donc de 216 euros à 227 euros pour une assurance habitation.

Plusieurs études convergent pour prévoir une augmentation des sinistres liés aux catastrophes climatiques dans les 30 prochaines années, si bien que les primes d’assurance habitation augmenteraient de 130 à 200% d’ici à 2050, soit entre 2,8 et 3,7% par an.