"Un moment historique". Charles Michel, président du Conseil européen, annonce que l'Union européenne accorde à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'adhésion aux 27.

"Aujourd'hui marque une étape cruciale sur votre chemin vers l'Union européenne", indique le président du Conseil.

"Notre avenir est ensemble" pour C. Michel

Il adresse ensuite ses féliciations aux deux chefs d'État ainsi qu'aux peuples ukrainiens et moldaves. "Notre avenir est ensemble" martèle-t-il, en pleine offensive russe en Ukraine.

Cette décision, très attendue par le pouvoir ukrainien, proposée lors d'une visite d'Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi à Kiev, a été validée par un sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne, ce jeudi. Débute maintenant un processus long et complexe en vue de l'adhésion des deux pays.

"Un moment unique et historique" pour Zelensky

De son côté, Volodymyr Zelensky salue "sincèrement" sur twitter la décision des dirigeants de l'Union européenne.

"C’est un moment unique et historique dans les relations ukraino-européennes" dit le chef de l'État ukrainien.

Il remercie "Charles Michel, Ursula Von der Leyen et les dirigeants européens pour leur soutien". Il martèle que "l'avenir de l'Ukraine est au sein de l'Union européenne".