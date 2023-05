Modi invité d'honneur du 14-Juillet: pourquoi l'invitation d'Emmanuel Macron fait polémique

Le Premier ministre indien est l'invité d'honneur du défilé militaire du 14 juillet prochain. Une "faute politique" selon EELV qui estime qu'Emmanuel Macron "déroule le tapis rouge à l'extrême droite" indienne quelques mois avant des élections indiennes.

Une invitation polémique? Plusieurs cadres d'EELV, dont la secrétaire nationale Marine Tondelier, ont dénoncé vendredi "la faute politique majeure d'Emmanuel Macron" qui a fait du Premier ministre indien Narendra Modi l'invité d'honneur du défilé militaire du 14-Juillet à Paris.

Dans le "contexte de régression démocratique et d'irrésistible ascension de l'extrême droite, faire de Narendra Modi l'invité d'honneur du 14 Juillet, à quelques mois des prochaines élections indiennes, est une faute politique majeure d'Emmanuel Macron", écrivent Marine Tondelier, le sénateur écologiste Guillaume Gontard et le député Aurélien Taché, dans une tribune publiée dans Libération.

Selon eux, "il faut être soit totalement ignorant du contexte politique interne actuel du sous-continent, soit totalement cynique pour faire de Modi l'invité d'honneur de la République française à l'occasion de sa journée la plus symbolique de l'année". "Surtout si c'est au nom de la compétitivité et du cynisme commercial afin de vendre des armes et des centrales nucléaires, dissimulé derrière le paravent d'une nécessaire diplomatie multipolaire avec l'Etat indien", ajoutent les élus d'EELV.

"Beaucoup s'inquiètent de la dérive autoritaire que pourrait prendre un troisième mandat de Modi"

"Il faut rappeler que depuis l'arrivée de Narendra Modi au pouvoir en 2014, l'Inde, pourtant qualifiée habituellement de plus grande démocratie du monde, n'a eu de cesse de régresser sur le terrain du respect des droits humains et des libertés fondamentales", soulignent les auteurs de la tribune.

"Beaucoup s'inquiètent de la dérive autoritaire que pourrait prendre un troisième mandat de Modi, sombrant de plus en plus dans l'autoritarisme et le culte de la personnalité", mettent-ils en garde, rappelant que les prochaines élections générales indiennes auront lieu dans moins d'un an, au printemps 2024.

Cette invitation est l'occasion pour la France "d'engager une nouvelle phase de partenariat" avec Delhi, ont précisé le 5 mai les deux pays dans un communiqué commun.

La France cherche à accroître son influence dans la vaste région indo-pacifique, qui s'étend de l'Inde au sud du Pacifique, en passant par la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.