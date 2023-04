"Ne jamais faire confiance à un Français": pourquoi Emmanuel Macron agace en Europe et aux USA

Ces derniers jours, les mots d’Emmanuel Macron sur la Chine, les Etats-Unis et l’Europe ont agacé ses partenaires européens et les Américains. Les explications de Nicolas Poincaré sur RMC, dans "Apolline Matin".

Emmanuel Macron a plaidé ce mardi aux Pays-Bas pour un renforcement de l'Europe. Mais le président français a eu du mal à se faire entendre, pour deux raisons. La première, c’est qu’il a été interrompu pendant son discours. La seconde, c’est que les dirigeants européens sont, pour la plupart, très agacés par le président français.

Il venait de commencer son discours dans le grand amphi du palais des congrès de La Haye, lorsque des manifestants l’ont apostrophé en demandant “Où est la démocratie française?”, puis en criant: "Vous avez des millions de manifestants dans les rues”, “La convention sur le climat n’est pas respectée”.

Ces manifestants n'étaient qu’une poignée, leur intervention est assez anecdotique. Mais avec leurs cris et leurs banderoles, ils ont fait passer au second plan le discours d'Emmanuel Macron. Un discours sur la souveraineté européenne, en matière de politique commerciale et industrielle. Emmanuel Macron a défendu l’idée d’un nécessaire protectionnisme européen vis-à-vis notamment des Etats-Unis.

Sauf qu’Emmanuel Macron agace les Européens… Ce discours de La Haye n’efface pas l’interview qu’il a donnée à trois journalistes dans l’avion qui le ramenait de Chine vendredi dernier. Une interview qui n’a pas fini de faire des vagues.

Le président français a parlé de l'Europe qui doit être un troisième pôle, une troisième superpuissance aux côtés des Etats-Unis et de la Chine. Il parle de la nécessaire autonomie stratégique de l'Europe pour que nous ne devenions pas des vassaux des Américains. Et à propos des risques de guerre autour de Taïwan, il parle de crises qui ne sont pas les nôtres.

Trump: "Macron est en train de lécher le cul du président chinois"

Qu’est ce qui pose problème dans ce discours? Tout! Emmanuel Macron parle de la position de l'Europe sans avoir consulté ses partenaires. Il parle au moment précis où la Chine lance des manœuvres militaires agressives contre la démocratie taïwanaise. Il laisse entendre que cette crise ne nous concerne pas, et donc que l’Europe n’interviendrait pas si Pékin attaquait Taïwan…

Il semble renvoyer dos à dos les Chinois et les Américains, donnant même l’impression de désigner les Etats-Unis comme les premiers responsables de la crise. Forcément, les Américains n’ont pas apprécié. A l’image de Donald Trump qui a estimé, cette nuit, que "Macron, qui est un ami, est en train de lécher le cul du président chinois".

Moins vulgaire mais terrible réaction aussi de Marco Rubio, sénateur de Floride, ancien candidat à la primaire républicaine. Il pointe que, quand Emmanuel Macron joue à la superpuissance en déployant des troupes au Mali pour combattre le terrorisme, il n’a pas les moyens de les emmener là-bas. "C’est nous qui avons dû les transporter", dit-il. Ce qui est exagéré mais en partie vrai. En janvier 2013, la France avait dû demander l’aide des avions américains pour se déployer au Mali.

La presse américaine dénonce l’ingratitude française, au moment où les contribuables américains dépensent des fortunes en Ukraine pour protéger l’Europe. "Ne jamais faire confiance à un Français" a tweeté un élu.

Les Allemands sont aussi très critiques aussi. Un ancien ministre, leader de la CDU pour les questions de politique étrangère, traite Emmanuel Macron d’irresponsable. Et parle de son voyage en Chine comme d’un désastre pour l’Europe. Le Spiegel accuse Emmanuel Macron d’avoir été une marionnette de la propagande chinoise et d’avoir agi sans scrupule, sans aucune stratégie et sans égard pour ses alliés.

Si Emmanuel Macron tablait sur cette séquence de politique étrangère pour faire oublier ses soucis domestiques, c’est plutôt raté…