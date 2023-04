Emmanuel Macron multiplie les déplacements à l'étranger, alors que la contestation est toujours vive

À peine revenu de Chine, Emmanuel Macron est attendu aux Pays-Bas cette semaine. Un déplacement qui coïncide avec une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites (13 avril) et qui fait tiquer, alors que le président de la République est souvent à l'étranger les journées de manifestation.

Après Pékin, Amsterdam. Une fois n'est pas coutume, le président de la République est encore en déplacement à l'aune d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites (13 avril). À peine revenu de Chine, Emmanuel Macron prend cette fois la direction des Pays-Bas ce mardi pour une escapade de deux jours destinée à sceller le rapprochement des deux nations au sein de l’Union européenne.

Depuis le début de son second quinquennat, le président de la République enchaîne les voyages présidentiels et surtout à l'occasion de journées de mobilisation contre la réforme des retraites.

De quoi agacer bon nombre de Français qui ont l'impression que le chef de l'Etat se désintéresse des problèmes internes. "Je ne pense pas que ce soit une fuite mais c'est un désintérêt total, estime ce mardi sur le plateau des "Grandes Gueules", l'avocate Marie-Anne Soubré. On a l'impression que ça ne l'intéresse pas alors qu'on est en pleine période de crise."

"Hautain"

"Il serait un excellent diplomate, on pourrait lui pardonner mais il commet impair sur impair", ajoute l'avocate en référence à une sortie du président de la République vantant le narratif chinois sur Taïwan.

"Il a toujours une manière d'être qu'il pense pouvoir exporter partout. Mais il y a des choses qui se font et ne se font pas. Il manque de tact. Il est en diplomatie exactement comme il est en politique intérieure. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Emmanuel Macron est extrêmement brillant mais à aucun moment il ne se remet en question", ajoute Marie-Anne Soubré.

Même son de cloche pour l'agriculteur Didier Giraud qui estime que le président de la République est "hautain". "Cela ne serait pas grave s'il y avait quelqu'un de costaud en France mais la Première ministre est fragilisée, tout ressemble a une fuite", ajoute l'éleveur de bovins.

"C'est une façon de dire 'démerdez-vous'"

"C'est une façon de dire 'démerdez-vous'", tacle le docteur Jérôme Marty. "C'est un classique de second mandat que le président de la République fasse plus de déplacements à l'étranger et laisse le gouvernement se débrouiller. Le problème, c'est que la situation en France n'est pas bonne et que les rapports entre la Première ministre et le président ne sont pas au beau fixe. Être loin, c'est une manière de ne pas avoir sur les épaules tous les dysfonctionnements d'un gouvernement à la dérive", juge-t-il.

Alors le président de la République est-il vraiment en fuite? "C'est paradoxal alors qu'on évoque des déplacements diplomatiques prévus de longue date", note Guillaume Tabard, éditorialiste politique au Figaro. "Dans la séquence actuelle, il a du mal à agripper sur l'opinion" concède-t-il cependant, évoquant l'interview du 22 mars dernier, à l'heure du déjeuner pendant que les Français étaient au travail. "Cela n'a produit aucun effet sauf celui peut-être de relancer la mobilisaiton contre la réforme".

Mais le président de la République pourrait reprendre la parole dans les jours qui viennent, notamment après la décision du Conseil constitutionnel, croit savoir l'éditorialiste qui estime que c'est un mauvais signal. "Un président contraint en permanence de multiplier les interventions, ce n'est jamais bon signe. La parole présidentielle doit se faire rare pour être entendue", conclut-il.