Nice-Tiraspol: ancien du KGB, milliardaire… qui est Viktor Gushan, le sulfureux président du Sheriff

Omnipotent en Transnistrie, Viktor Gushan est le président du Sheriff Tiraspol, l’adversaire de l’OGC Nice ce jeudi soir en Ligue Europa Conférence.

Viktor Gushan est le président du curieux club foot du Sheriff Tiraspol, qui affronte Nice ce jeudi soir (21h), en Ligue Europa Conférence. C’est le club de la capitale d’un pays qui n’existe pas, la Transnistrie. Une région russophone grande comme un petit département français, coincé entre la Moldavie et l’Ukraine. Elle a proclamé son indépendance au début des années 1990 mais personne ne la reconnaît. La Transnistrie est donc officiellement une région moldave occupée par l'armée russe.

Et ce territoire est dirigé d’une main de fer par un ancien officier du KGB, Viktor Gushan, 60 ans. Il est arrivé à Tiraspol en 1992. Venu pour y servir les intérêts de la Russie, il s'est vite surtout intéressé à ses business. Il a commencé par le commerce des cigarettes et de l’alcool. Puis il a profité des privatisations pour rafler les principales entreprises du pays. Il contrôle les supermarchés, les stations-service, les communications, les médias. Il contrôle en fait 60% de l’économie du pays. Sa fortune est estimée par Forbes à deux milliards de dollars.

Presque 100% des élus à l'assemblée

Il a aussi créé un parti politique qui désormais est le seul autorisé et qui détient donc presque 100% des élus à l'assemblée. Deux tiers des députés sont des salariés de son entreprise… Le président du pays est à ses ordres. Son prédécesseur avait pris la fuite et quitté le pays à l’issue de son mandat, affirmant avoir été victime d’une tentative d’assassinat, commanditée par Viktor Gushan.

Viktor Guhsan détient aussi le club de foot. Un club qui porte le nom de “Sheriff”, qui est aussi le nom du conglomérat d'entreprises. C'était le pseudonyme de Viktor Gushan lorsqu’il était au KGB. Ce club a gagné 20 des 22 derniers championnats de Moldavie. Et pour cause, c'est le seul club de ce pays pauvre à pouvoir se payer des joueurs étrangers, des Brésiliens et des Africains.

L’an dernier, le Sheriff Tiraspol avait créé la sensation en battant le Real, à Madrid. Cette année, il est en 8es de finale de la Ligue Europa Conférence face à l’OGC Nice, vainqueur (1-0) à l’aller à Tiraspol.