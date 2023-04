Soudan: une centaine de personnes déjà évacuées par la France

La France a fait évacuer environ cent personnes, des ressortissants français et d'autres nationalités, du Soudan ce dimanche. Un autre avion doit décoller dans les prochaines heures. D'autres pays conduisent les mêmes opérations, alors que la guerre entre armée et paramilitaires fait rage depuis plus d'une semaine.

Une centaine de ressortissants français et d'autres nationalités ont déjà été évacués du Soudan par la France et une centaine d'autres devraient suivre, a appris l'AFP auprès des ministères français des Affaires étrangères et des Armées.

"Un premier avion a déjà quitté Khartoum et devrait atteindre Djibouti vers 18h" alors qu'un second est "déjà sur zone et devrait décoller à 17h30", chacun ayant environ cent personnes à leur bord, ont indiqué ces sources, qui ont souligné "l'extrême complexité" des opérations d'évacuation qui pourraient encore durer un ou deux jours.

Plusieurs pays ont débuté des opérations de rapatriement de leurs ressortissants du Soudan où la guerre entre armée et paramilitaires fait rage depuis plus d'une semaine.

Les violences, principalement à Khartoum et au Darfour (ouest), ont fait selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) plus de 420 morts et 3.700 blessés.