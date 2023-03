Un programme d’actions complet pour l’éducation à l’information par Altice Media

Alice Media, à travers ses marques emblématiques RMC et BFM, est un acteur majeur de l’information nationale comme régionale. Ses équipes sont mobilisées chaque jour sur le terrain pour vérifier, décrypter et contextualiser l’actualité afin d’offrir aux Français une information fiable et de qualité.

En tant que média, Altice Media a une responsabilité, celle de partager son expérience et de donner les clés de compréhension de l’information, pour que chacun puisse s’informer de manière critique et utiliser les réseaux sociaux avec discernement et exigence. C’est l’ambition du nouveau programme d’actions l'Info en Vrai lancé par Altice Media. Sous forme de différents dispositifs, ce programme s’adresse à tous, partout sur le territoire.