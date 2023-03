Les ateliers l'Info en Vrai

Altice Media, à travers ce dispositif des ateliers de l'Info en Vrai, renforce son partenariat avec le CLEMI (Centre d’Education aux Médias du Ministère de l’Education Nationale). Concrètement, des visites dédiées dans les locaux d'Altice Media ainsi que des échanges avec les personnalités de ses antennes seront organisées toute l'année pour les scolaires.

A l'occasion du temps fort de la Semaine de la Presse et des Médias à l'Ecole, les classes seront accueillies toute la semaine.

Les 10 chaînes BFM Régions sont également mobilisées. Chacune de leur rédaction mène une action sur mesure sur leurs territoires tout particulièrement à destination des collèges et lycées labellisés "Cités éducatives" en partenariat avec le CLEMI.

CLEMI © BFMTV

Des ateliers seront organisés spécifiquement en faveur des publics jeunes défavorisés en partenariat avec des associations qu'Altice France accompagne depuis plus de 10 ans (Sport dans la Ville, Rev'Elles, l'Ascenseur, La Chance, Nos Quartiers ont du Talent…). Il s'agit de leur faire découvrir les coulisses des métiers de l’information et les enjeux de la construction d’une information fiable. Des salariés d’Altice Média se mobiliseront à chaque session pour présenter leur parcours professionnel, inspirer ces jeunes et les guider dans leur choix d’orientation.

les ateliers de l'info en vrai © RMC