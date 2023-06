Françoise Gilot, une des femmes de Picasso, est morte

Peinte et ancienne compagne de Pablo Picasso, Françoise Gilot est morte ce mardi à l’âge de 101 ans.

Françoise Gilot, une des femmes de Picasso, vient de mourir à 101 ans. Picasso a eu au moins sept femmes importantes dans sa vie. Fernande, Eva, Olga, Marie Thérèse, Dora Maar, Françoise et Jacqueline. Françoise Gilot était l’avant-dernière, la seule qui était encore vivante et la seule qui l’a quitté…

Ils ont vécu ensemble de 1944 à 1953. A leur rencontre, elle était une jeune bourgeoise parisienne, il était déjà un maître. Elle avait 23 ans, lui 63, et elle lui a sauté dessus, se déshabillant dans son atelier dès leur deuxième rencontre. Il s’est étonné qu’elle ne lui résiste pas plus.

Mais une dizaine d'années plus tard, et après avoir eu deux enfants avec lui, elle va finalement résister et lui dire non. Quand elle lui annonce qu’elle s’en va, Picasso lui dit: on ne quitte pas quelqu’un comme moi. Elle répond si, et elle le fait.

Picasso ne supporte pas qu’elle parte avec un autre peintre bien plus jeune que lui. Il fait vider par des déménageurs leur maison de Mougins (Alpes-Maritimes). Il lui vole les portraits d’elle que Matisse avait réalisés.

Picasso a tout fait pour interdire son livre

Par la suite, elle écrit un livre pour raconter tout cela et Picasso va tout faire pour l’interdire. Il fait signer des pétitions, il obtient le soutien du parti communiste français dont il est l'adhérent le plus célèbre. Mais le livre sortira tout de même. Il s’appelle "Vivre avec Picasso".

Picasso va aussi utiliser son immense prestige pour briser la carrière de Françoise Gilot. Elle était peintre, elle aussi, depuis toujours. Mais Picasso va demander à tous les galeristes de Paris de refuser de l’exposer, elle et son nouveau mari, Luc Simon, peintre lui aussi et boycotté lui aussi.

Françoise Gilot a eu un troisième enfant avec Luc Simon, puis elle a déménagé aux Etats-Unis et a encore vécu une grande histoire avec un scientifique américain, le père du vaccin contre la polio. Elle vivait à Manhattan, il y a encore quelques années, et peignait 12 heures par jour.

Ce qui est tout de même assez fascinant, c’est de penser que cette femme qui est morte ce mardi a eu un mari, Pablo Picasso, qui est né en 1881, lorsque Victor Hugo était encore vivant.