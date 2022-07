Les séries de l'été: Yellowstone ou le western moderne

Tout l'été, Alain Carrazé vous fait découvrir les séries à ne pas rater. Aujourd'hui, il vous présente Yellowstone ou le western à la sauce moderne avec Kévin Costner en superstar à l'affiche.

De la brutalité, des larmes, des drames et des grands espaces. "Yellowstone", c'est un néo-western, c'est-à-dire un western avec tous ses composants: les cowboys, le bétail, les chevaux mais contemporain. Vous vous souvenez peut-être de "Bonanza", cette classique série avec la famille Cartwright et leur patriarche qui possèdent un ranch, le Ponderosa. "Yellowstone", c'est pareil, mais de nos jours: un ranch et des terres à perte de vue dans le Montana et à sa tête, la famille Dutton, père, fils et fille, avec leur patriarche, John Dutton, milliardaire, descendant de fermiers.

Mais la ressemblance avec Bonanza s'arrête là car on serait plutôt dans les Sopranos : crimes, rivalités, trahisons et luttes de pouvoir. Les cow-boys du ranch sont recrutés à la sortie des prisons et marqués au fer rouge. Pour étouffer des vélleités de développement, on change le cours d'une rivière, et John Dutton, lui, surveille tout ça depuis son hélicoptère. La marche du progrès? Les entrepreneurs qui voudraient bien quelques terrains? Les Indiens dans leur réserves qui veulent récupérer leur terres? Il s'en fout. Il applique sa loi, et est entouré de ses enfants.

Kevin Costner en superstar à l'affiche

John Dutton c'est la grande star Kevin Costner. C'est le premier rôle régulier dans une série pour l'acteur oscarisé de Danse avec les Loups, et son personnage est implacable, torturé, désabusé et monstrueusement autoritaire. Mais ce n'est rien en comparaison de sa fille, Beth, très belle, très intelligente, prête à toutes les manipulations, alcoolique et totalement instable.

Tous les personnages, (Beth, Kayce, Jaimie...), dissimulent des plaies béantes qui remontent à leur enfance, aux drames terribles qu'ils ont vécu, à leur frustration de ne pouvoir espérer une autre vie.

Un carton à la télévision américaine

Cette série qui redonne vie au western fait un triomphe à la télé américaine. Aux Etats-Unis, cela va jusqu'à 15 millions de téléspectateurs pour sa quatrième saison diffusée sur Paramount Network. La série est devenue une "franchise" avec, déjà, une série dérivée, 1883, sur les ancêtres des Dutton et une autre est en tournage, qui se déroulera en 1932, et aura pour vedettes Helen Mirren et Harrison Ford.

En France, on ne la découvre que maintenant. C'est assez incompréhensible à une époque où on voit les séries en quasi-simultané avec les USA. Peut-être que le genre western autrefois très prisé, est passé de mode. En tout cas, TMC a réalisé sa meilleure audience pour une série depuis 4 ans.

Yellowstone

> De Taylor Sheridan et John Linson

> Avec Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley et Cole Hauser

> A retrouver sur TMC le jeudi à 21h15, en replay sur mytf1.fr et en intégralité en stremaing sur Salto