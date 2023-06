Marseille: "Le château de ma mère" de Marcel Pagnol au cœur d’une polémique

Dans "Apolline Matin" ce lundi sur RMC et RMC Story, Nicolas Poincaré se penche sur la polémique suscitée par le choix de la ville de Marseille d’écarter le petit-fils de Marcel Pagnol de la gestion du "Château de ma mère".

Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel Pagnol, vient d'être viré du “Château de ma mère”. Et c’est un homme en colère qui a alerté la presse ces derniers jours. Agé de 50 ans, il est le petit-fils de Marcel Pagnol et de sa femme, l’actrice Jacqueline Bouvier. Il a été assistant réalisateur auprès de Gérard Oury ou de Francis Veber, mais depuis une quinzaine d'années il se consacre entièrement à la mémoire de son grand-père. Il s’occupe de restaurer ses films, organise des représentations de ses pièces, publie ses correspondances. Et surtout, il assurait depuis cinq ans la gestion du château de Buzine. C’est un lieu qui appartient à la ville de Marseille et qui est consacré au cinéma, avec une très belle salle et des expositions régulières.

Seulement, la semaine dernière, Nicolas Pagnol a reçu un coup de fil d’un adjoint au maire de Marseille qui lui a indiqué que la délégation de gestion de ce château allait lui être retirée pour être confiée à une autre association, le Centre de culture ouvrière, une structure qui pilote une dizaine de centres sociaux à Marseille. Une décision qui a déclenché une tempête politique à Marseille, les élus de droite accusant le maire Benoît Payan de vouloir tuer la culture provençale. La sénatrice LR Valérie Boyer évoque les purges communistes. Et Nicolas Pagnol est bien sûr le plus remonté.

Pagnol avait acheté le château en 1941

Dans le deuxième tome de ses mémoires d’enfance, "Le château de ma mère", après "La gloire de mon père", Marcel Pagnol décrit un château qui n’appartient pas à sa mère mais qui lui faisait peur lorsqu'ensemble, ils traversaient le parc sans en avoir le droit. En 1941, déjà riche et célèbre, Marcel Pagnol rachète le château de Buzine, qui date de la fin du 19e siècle. Et il indique que c’est bien le château qui effrayait sa mère. Il a alors le projet d’en faire une cité du cinéma.

Mais le château est finalement réquisitionné, puis squatté et abandonné des années. Pagnol l’a finalement vendu juste avant sa mort, en 1971. Un promoteur a construit près de 300 maisons dans l’immense parc et la mairie a racheté le château pour en faire effectivement, des années plus tard, une cité du cinéma. Une cité du cinéma qui devrait perdurer mais sans Nicolas, le petit-fils.