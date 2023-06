Marseille: la mairie évince la famille de Marcel Pagnol du "Château de ma mère"

Gestionnaire du célèbre "Château de ma mère" rendu célèbre par son grand-père, l'écrivain Marcel Pagnol, Nicolas Pagnol doit passer la main à une autre association, la mairie de Marseille ayant choisi une nouvelle délégation pour administrer la bâtisse.

Le château de Marcel Pagnol bientôt transformé en maison de quartier par la mairie de Marseille? Le château de la Buzine, rendu célèbre par le roman de Marcel Pagnol "Le château de ma mère" avant de devenir la propriété de l'écrivain provençal de 1941 à 1973, va changer de délégué. La municipalité va attribuer la délégation de service public du château à une association ouvrière, l'association Centre de culture ouvrière (CCO), spécialisée dans la gestion des centres sociaux, qui veut faire de l'établissement une maison de quartier.

Au grand dam de Nicolas Pagnol, petit-fils de l'écrivain et président de l'association du château de la Buzine, délégataire de la gestion de la bâtisse depuis cinq ans. "Il y a eu un appel d'offre pour le renouvellement de la délégation de service public (DSP) et le collège municipal a préféré cette association spécialisée dans les centres sociaux plutôt que de renouveler notre délégation au château de de la Buzine", déplore-t-il ce vendredi sur le plateau des "Grandes Gueules".

"Aucune expérience dans la gestion de centres culturels"

Il estime pourtant avoir bien géré le château, propriété de la municipalité depuis 1992. "On est passé de 10.000 à 80.000 visiteurs en cinq ans, nos comptes sont à l'équilibre, ce qui est rare pour une DSP, et on a une politique tarifaire tout à fait raisonnable", assure Nicolas Pagnol, qui explique y organiser "des expositions, des ateliers pour enfants, du cinéma, des concerts et des festivals de jazz".

Le château de Buzine "restera un lieu culturel", tempère le petit-fils de l'écrivain, assurant que le CCO veut en faire un "centre culturel par le cinéma". Mais Nicolas Pagnol estime cependant que "ce gestionnaire de centre sociaux n'a aucune expérience dans la gestion de centres culturels". Nicolas Pagnol avance que la municipalité a évoqué une différence de budget entre les deux DSP. "La différence de subventions est de seulement 20.000 euros par an. Et notre modèle est différent, nous ne fonctionnons qu'avec 40% d'argent public", se défend-il.

"La loi sur la commande publique est la même pour tous"

Ce changement de gestionnaire fait polémique. Et à Marseille, l'affaire est devenue politique. La sénatrice des Bouches-du-Rhône Valérie Boyer (LR) a taclé la municipalité de gauche, estimant que le maire de Marseille Benoît Payan, s'attaquait "directement à la famille Pagnol". Le président du conseil régional de Paca Renaud Muselier (Renaissance) s'est dit "scandalisé", taclant un "choix incompréhensible et illisible".

De son côté, la mairie de Marseille assure dans un communiqué que la candidature du CCO correspond "aux critères définis dans le cadre du cahier des charges". "Le Château de ma mère n'est pas un lieu comme un autre. Et Pagnol y conserva évidemment toute sa place. Mais pour le délégataire qui gérera le lieu, la loi sur la commande publique est la même pour tous, y compris pour vos amis Renaud Muselier", a aussi tenu à ajouter Jean-Marc Coppolla, adjoint au maire de Marseille en charge de la culture.

Pour tenter de conserver son mandat, Nicolas Pagnol a lancé une pétition appelant à rendre "Marcel Pagnol à la Buzine". Ce vendredi, la pétition avait recueilli plus de 7.000 signatures en seulement 24 heures.