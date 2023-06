Quand Beyoncé provoque de l’inflation en Suède

Dans "Charles Matin" ce vendredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre revient sur l’impact de Beyoncé sur l’inflation en Suède.

En Suède, le ralentissement de l’inflation est moins prononcé que prévu. La hausse des prix atteint 8,2% en mai alors que les économistes s’attendaient à moins, entre 7,8 et 8,1%. Ce qui est original, c’est la raison pour laquelle ce ralentissement de l’inflation est décevant: les deux concerts à guichets fermés de la chanteuse Beyoncé à Stockholm, les 10 et 11 mai.

Selon l’économiste en chef de la Danske Bank, en Suède, Beyoncé serait même responsable de 0,2 point d’inflation dans le pays…

Mais comment ces deux concerts ont-ils pu avoir autant d’impact sur la hausse des prix? Au total, 90.000 personnes ont assisté aux shows, dont de nombreux voyageurs américains qui se sont rendus dans la capitale suédoise pour profiter de tarifs avantageux: entre 60 et 140 dollars la place contre parfois plus de 600 dollars pour ses concerts à Las Vegas.

Une flambée des prix des hôtels et des restaurants

Les spectateurs étrangers ont aussi pu profiter de la faiblesse de la couronne suédoise face à l’euro et au dollar pour acheter des billets à moindre coût. Résultat: ces touristes ont provoqué une flambée des prix des hôtels et des restaurants, sensible dans un pays de 10 millions d’habitants.

C’est une première pour un évènement de ce genre. Il peut arriver que des grandes compétitions sportives impactent l’inflation, mais pas des concerts… Et ce n’est pas fini puisque la Suède accueillera le 24, 26 et 28 juin une autre star internationale, Bruce Springsteen.