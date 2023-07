Qui est Izïa Higelin, la chanteuse qui fait polémique pour ses propos sur Emmanuel Macron?

Izïa Higelin, la fille de Jacques Higelin, fait polémique après avoir imaginé sur scène le lynchage d’Emmanuel Macron.

Izïa Higelin fait l’objet d’une plainte pour des propos tenus sur scène sur Emmanuel Macron. C’était jeudi soir à Beaulieu-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. Entre deux morceaux, la chanteuse s’est lancée dans un long monologue, imaginant ce que l’on pourrait faire à Emmanuel Macron. Elle le voyait accroché à 20 mètres du sol comme une pinata géante et tous auront d'énormes battes avec des clous, et cela se terminerait dans un feu de Bengale de joie, de chair vive et de sang.

Puis la chanteuse a ironisé: "Je vois déjà le gros titre dans Nice-Matin demain: Izïa appelle au meurtre de Macron". En réalité, il n'a pas fallu attendre le lendemain pour que l’affaire fasse scandale.

Une maire adjointe était présente au concert. Certains de ses amis, furieux, ont quitté les lieux et les gendarmes ont été prévenus. A la fin du concert, ils ont tenté d'interroger Izïa Higelin mais la chanteuse a été exfiltrée discrètement et elle a réussi à les éviter. Le lendemain, le procureur de Nice a décidé d’ouvrir une enquête pour "provocation publique à commettre un crime ou un délit".

Le maire de Marcq-en-Baroeul (Nord) a lui décidé d’annuler le concert qu’elle devait tenir ce jeudi. Il juge sa venue en contradiction avec ses valeurs de rassemblement pour un concert à la veille du 14 juillet…

Très tôt sur scène

Izïa Higelin est une jeune chanteuse qui a déjà une longue carrière. C’est la fille du chanteur Jacques Higelin, mort en 2018, et la sœur d'Arthur H. A 7 ans, elle chante accompagnée de son père au piano. A 13 ans, elle joue de la guitare, compose et écrit ses premières chansons, en anglais. A 14 ans, elle participe à un premier festival. A 16 ans, elle monte sur la scène du Printemps de Bourges et décide alors de quitter l'école. La même année, elle fait la première partie d'Iggy Pop au Palais des sports, à Paris. Depuis, elle a signé cinq albums. Et s’est produite sur toutes les scènes de France.

Elle a aussi connu le succès au cinéma. Elle était Camille Claudel dans le film "Rodin" de Jacques Doillon. Elle a remporté le César du meilleur espoir pour son rôle dans "Mauvaise fille" de Patrick Mille. Elle est connue pour son franc-parler, pour son engagement à gauche, mais elle n’avait jusqu'à présent été mêlée à aucun scandale.