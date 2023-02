Télévision: TF1 et M6 gardent leur canal sur la TNT, Xavier Niel grand perdant

L'Arcom a séléctionné les chaînes sortantes, TF1 et M6, pour rester sur le canal 1 et 6 de la TNT pour les dix prochaines années. Le projet "SIX" de Xavier Niel n'a pas été sélectionné.

L'annonce était attendue et n'est pas une surprise. Alors que leur autorisation d'émettre sur la TNT expirait cette année, l'Arcom, autorité régulatrice de la télévision, a choisi TF1 et M6 pour occuper respectivement le canal 1 et 6 de la TNT qu'ils occupaient déjà. Le projet "SIX" porté par Xavier Niel, fondateur de Free, n'a pas été retenu par le régulateur.

Le conseil de l'Arcom est connu pour aimer maintenir en place ce qui fonctionne: il avait déjà maintenu à leur poste les présidentes de l'audiovisuel public, Delphine Ernotte à France Télévisions, Sybille Veil à Radio France et Christine Saragosse à France Médias Monde.

Reste que pour TF1 et M6, ce n'est que le début des discussions avec l'Arcom: les différentes parties se réuniront prochainement pour définir la convention de diffusion pour les dix prochaines années, fixant leurs obligations. Ces conventions une fois signées, l'autorisation d'émettre sera publiée au Journal officiel, actant le choix de l'Arcom et la défaite du projet "SIX". En 2033, les canaux 1 et 6 de la TNT seront de nouveau remis à un appel d'offres.

