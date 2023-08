Temps maussade, pluie: les cinémas font le plein malgré la période estivale

Le temps gris et pluvieux dans le nord de la France pousse les Français à éviter les activités d'extérieur et à se réfugier dans les cinémas. Il faut ajouter à ça la présence de gros blockbusters pour que les salles sombres fassent le plein.

L'été est maussade dans la partie Nord de la France de quoi faire l’affaire des salles de cinéma. En effet, la fréquentation est en hausse cette année grâce au mauvais temps, mais aussi à la sortie de gros "blockbusters" comme Barbie, Oppenheimer ou encore Mission impossible: Dead Reckoning…

Selon les estimations du CNC, depuis le 1er janvier 2023, les cinémas ont enregistré 91,87 millions d’entrées, soit plus 25,7 % par rapport aux six premiers mois de 2022.

Le mauvais temps, c'est bien ce qui a poussé Joséphine à aller voir Barbie:

“De base à cette période, on va sur les quais et on ouvre quelques bières, mais là, ça ne donne pas trop envie. Du coup le cinéma, c’est plus propice finalement à cet été qui est un peu pourri”, souffle-t-elle à la sortie d'une salle parisienne.

Plus 30% de fréquentation par rapport à 2019 observe un exploitant de 3 salles

Pour Aude aussi, aller voir le blockbuster Oppenheimer, c'est un choix mûrement réfléchi. “On s’est concerté, on a vu qu’il pleuvait toute la journée et donc on s’est dit qu’on allait aller voir ce film au cinéma parce qu’il est long”, appuie-t-elle.

Et comme les prochains jours s'annoncent aussi pluvieux, “on va peut-être continuer” ajoute Aude.

Plus de clients quand il pleut, c'est ce qu'observe Louis Merle, exploitant de trois cinémas à Paris. “C’est un temps de cinéma. Si on compare avec la même semaine de 2019, on est à plus 30% de fréquentation”, indique-t-il. Mais pour lui, ce n'est pas le seul facteur.

“Il y a une offre assez qualitative qui est assez exceptionnelle pour l’été. On a des gros blockbusters”, détaille-t-il.

Et il est confiant aussi sur les prochains mois avec d'autres gros films au programme comme la Palme d'or du festival de Cannes.