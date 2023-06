Ukraine: des oeuvres d'art évacuées de Kiev et exposées au Louvre

À partir de ce mercredi, et jusqu'au 6 novembre, le Louvre accueille une exposition inédite de tableaux ukrainiens. Des icônes byzantines très rares, évacuées de Kiev dans le plus grand secret.

Les visiteurs du Louvre pourront admirer, à partir de ce mercredi et jusqu'au 6 novembre, une exposition inédite de tableaux ukrainiens. Cinq icones byzantines dont la plus ancienne date du VIe siècle. Ces oeuvres d'art ont été sauvées du musée national des arts ukrainiens de Kiev.

Onze autres tableaux ont été mis à l'abris en France le mois dernier dans une expédition digne d'un film. Il a fallu une mission gardée secrète, d'une coopération entre la France, l'Ukraine et les musées des deux pays mais aussi une escorte militaire alors que l'invasion russe et les bombardements se poursuivent dans le pays.

Une opération à 200 000 euros

L'opération secrète a coûté plus de 200 000 euros, financés notamment par l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. Les 16 oeuvres d'art ont quitté Kiev et les bombardements le 10 mai dernier, dans le plus grand secret. Pendant cinq jours, les tableaux de bois ont été transportés jusqu'en France sous escorte militaire.

"Il fallait préparer ça en toute discrétion pour pouvoir assurer ce convoi et protéger ces oeuvres", confie Rima Abdul-Malak, ministre française de la Culture.

Valéry Freland, président de la fondation internationale qui a financé en partie cette opération, a décrit l'envers du décor: "C'est un travail très important, en les mettant dans des caisses faites spécialement pour ces icônes, dans des camions avec des sécurités spéciales."

La mise à l'abris de ces oeuvres pluri-centenaires permet aussi de rappeler l'importance du patrimoine ukrainien. "C'est très symbolique mais c'est aussi un geste concret pour la protection de la culture ukrainienne. Cela permet de montrer au monde la barbarie russe", explique Oleksander Tkachenko, le ministre ukrainien de la Culture.

"Dans les zones occupées, la Russie pille des objets précieux et détruit des sites archéologiques", ajoute-il.

Les oeuvres ukrainiennes resteront au Louvre tant que la guerre continuera. Les autorités ont promis que les icones byzantines reviendraient en Ukraine dès que le conflit avec la Russie sera terminé.