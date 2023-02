Affaire Palmade: une garde à vue en cours dans l'enquête pour pédopornographie

Une garde à vue est en cours dans le cadre de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique visant Pierre Palmade, diligentée par la brigade de protection des mineurs. Aucun détail n'a été communiqué sur l'identité de la personne entendue.

Une personne a été placée en garde à vue ce jeudi matin dans le cadre de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique visant l'humoriste Pierre Palmade, a appris RMC auprès du parquet de Paris, confirmant une information du Parisien.

"Elle est susceptible d'être prolongée et aucun autre élément ne pourra être communiqué afin de ne pas nuire à la poursuite des investigations", précise le parquet.

On ignore l'identité de la personne entendue.

Une enquête ouverte samedi après un signalement

Une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique visant Pierre Palmade a été ouverte samedi après un signalement effectué auprès des services de police.

Le domicile parisien de Pierre Palmade et sa maison située à Cély-en-Bière (Seine-et-Marne) ont été perquisitionnés dimanche et lundi. Du matériel informatique y a été saisi. L'exploitation des ordinateurs et fichiers informatiques est toujours en cours.