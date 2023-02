Ce que l'on sait de l'accident de voitures causé par Pierre Palmade

L'humoriste Pierre Palmade était positif à la cocaïne lors de son accident de voiture, survenu vendredi. Trois autres personnes ont été grièvement blessées, dont une femme enceinte de sept mois qui a perdu son bébé. L'enquête a été requalifiée en homicide involontaire.

Les faits

Il est 18h45, vendredi. Pierre Palmade est au volant de sa voiture, une Peugeot 3008, sur la route départementale D372. Il vient de Perthes et va en direction de Dammarie-les-Lys, où il réside.

A hauteur de Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne), son véhicule fait un écart brutal se déportant sur la voie de gauche, à contre-sens, et percute "de face" une voiture qui arrivait. A l'intérieur, trois personnes: le conducteur de la voiture, son fils de six ans et sa sœur, enceinte de sept mois. Derrière, un troisième véhicule, conduit par un homme de 87 ans, s'encastre dans les deux autres voitures.

Le bilan

Les trois occupants de la voiture percutée par Pierre Palmade sont dans un état grave. La femme enceinte a perdu son bébé. Le pronostic vital du père et de son fils est toujours engagé.

L'humoriste de 54 ans a été transporté après l'accident à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre avec un pronostic vital engagé et plusieurs blessures: pneumothorax, traumatisme crânien, hémorragie. Samedi soir, Pierre Palmade était toujours à l'hôpital, mais n'est plus en danger de mort.

Le contexte

De la cocaïne a été retrouvée dans l'organisme du comédien. Une substance qui avait été consommée récemment, selon les informations de BFMTV. Le test d'alcoolémie s'est par contre révélé négatif. Il y avait encore des traces de piqûres sur son corps. Dimanche matin, l'humoriste est toujours hospitalisé.

Cela faisait plusieurs jours que Pierre Palmade faisait la fête dans son domicile de Dammarie-les-Lys, avec plusieurs autres personnes. Deux de ces personnes l'accompagnaient dans la voiture au moment de l'accident vendredi soir. Ils souhaitaient acheter à manger à proximité de son domicile. Des témoins disent avoir vu deux hommes d'une vingtaine d'années en train de sortir du véhicule et prendre la fuite après l'accident.

L'enquête

Le parquet de Melun a ouvert une enquête pour "homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à six mois." Ce délit est puni jusqu'à cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende. En cas de circonstances aggravantes, comme une prise de drogue, une vitesse excessive ou un délit de fuite, cela peut aller jusqu'à dix ans de prison et 150.000 euros d'amende.

L'enquête devra aussi déterminer l'identité des deux personnes qui étaient à côté du comédien au moment de l'accident et à les retrouver.