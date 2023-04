Emmanuel Macron dans le Doubs: la préfecture retire son arrêté sur l'interdiction de manifester

La préfecture du Doubs a retiré son arrêté interdisant de manifester et instaurant un périmètre de sécurité dans le cadre de la visite d'Emmanuel Macron ce jeudi.

Un hommage à Toussaint Louverture. Emmanuel Macron se rend ce jeudi dans le Doubs, au château de Joux, pour marquer le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France. Il doit déposer une gerbe devant le buste du général franco-haïtien, ex-esclave affranchi, avant de prononcer un discours. Mais comme dans le Bas-Rhin et l'Hérault la semaine dernière, ainsi que dans le Loir-et-Cher en début de semaine, le déplacement du président de la République est accompagné d'une mobilisation des opposants à la réforme des retraites.

Un "concert de casseroles" prévu

La CGT du Doubs a annoncé "un concert de casseroles" au pied du château de Joux. Et la préfecture du Doubs avait pris un arrêté pour instaurer un périmètre de sécurité et interdire les manifestations. Mais cet arrêté a été visé par une requête en suspension. Et finalement, avant même l'audience ce jeudi matin à Besançon, la préfecture a retiré son arrêté. L'arrêté pris par la préfecture du Loir-et-Cher pour le déplacement d'Emmanuel Macron à Vendôme avait été suspendu par le tribunal administratif d'Orléans.

L'arrêté de la préfecture du Doubs visait aussi à interdire tout objet pouvant constituer une arme, ainsi que les dispositifs sonores portatifs (porte-voix) ou transportés. Elle assurait que les casseroles n'étaient pas concernées par l'arrêté, mais seulement les mégaphones et enceintes, pour "respecter le moment de recueillement". Deux "périmètres de protection" avait été délimités sur la commune de La Cluse-et-Mijoux. Emmanuel Macron doit arriver à la mi-journée dans le Doubs.