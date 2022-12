Chasse: après une battue, un couple découvre un impact de balle à 30 cm de la fenêtre de sa maison

Un couple vivant en Bretagne a découvert un impact de balle sur le mur de sa maison, à 30 centimètres seulement d'une fenêtre. Selon les premiers éléments, la balle aurait pu être tirée lors d'une battue aux sangliers. Une enquête a été ouverte.

Un drame semble avoir été évité de peu. Le 23 décembre dernier, un couple d'Hédé-Bazouges (Ille-et-Vilaine), a eu la mauvaise surprise de découvrir un impact de balle sur le mur de sa maison, à 30 centimètres seulement de la fenêtre de la cuisine.

La veille de cette découverte, le mari qui ne travaillait pas et gardait la petite fille du couple, aurait aperçu au loin, des chasseurs en battue: "C'est quand même inadmissible qu'un chasseur tire en direction des maisons", déplore dans les colonnes de Ouest France, Yvanne, qui vit avec son mari dans cette maison située entre Rennes et Saint-Malo.

"C'est un tir au fusil, et non en carabine, un tir direct à moins de 100 m et sans ricochet. Ce n’était visiblement pas une balle perdue", ajoute-t-elle très remontée.