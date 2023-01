Nord: ivres, ils chassent des lapins sur un parking en tirant depuis leur voiture en pleine nuit

Deux hommes ont été interpellés près de Cambrai, dans le Nord, le week-end dernier après une partie de chasse alcoolisée en pleine nuit.

Un samedi soir pas commes les autres à Raillencourt-Sainte-Olle (Nord). Très alcolisés, deux hommes ont eu l'idée d'improviser une partie de chasse dans un parking. Comme le rapporte France Bleu Nord, ils tiraient depuis leur voiture sur des lapins aux abords d'une usine.

Un agent de sécurité de cette usine a donc donné l'alerte en appelant la police, et les forces de l'ordre ont rapidement repéré, et interpellé, les deux hommes qui n'étaient que très peu discrets.

1.54 grammes d'alcool dans le sang et 2.2 g

Issus d'une même famille, ils sont tout de même parvenus, malgré leur taux d'alcolémie mesuré à 1.54 grammes d'alcool dans le sang pour le conducteur et 2.2 pour le passager, à tuer 4 lapins, retrouvés dans leur coffre.

Les deux compères ont reconnu les faits, et leurs armes ont été confisquées. Ils sont poursuivis pour "chasse non autorisée en réunion de nuit, avec usage d'un véhicule et conduite sous l'empire d'un état alcoolique" et seront jugés le 6 mars 2023.