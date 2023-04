Haute-Garonne: deux cuisiniers mis en examen après la mort de 5 résidents d'un Ehpad Korian

Après la mort, en 2019, de cinq résidents d'un Ehpad du groupe Korian à Lherm (Haute-Garonne), deux cuisiniers ont été mis en examen pour "homicides involontaires et blessures involontaires par violation d'une obligation de sécurité ou de prudence" et "mise en danger de la vie d'autrui".

Deux cuisiniers ont été mis en examen après la mort en 2019, d'une intoxication alimentaire, de cinq résidents de l'Ehpad du groupe Korian à Lherm, en Haute-Garonne, a appris l'AFP mardi auprès du parquet de Toulouse.

Les mises en examen pour "homicides involontaires et blessures involontaires par violation d'une obligation de sécurité ou de prudence" et "mise en danger de la vie d'autrui" ont été prononcées fin mars pour l'un, la semaine dernière pour le second.

26 personnes victimes de l'intoxication alimentaire

Dans la soirée du 31 mars 2019, quatre femmes âgées de 72 à 95 ans et un homme de 93 ans, pensionnaires de l'Ehpad privé La Chêneraie, avaient été pris de malaises, vomissements et de diarrhées après le repas, avant de décéder. Au total, 26 personnes ont été victimes de cette intoxication alimentaire.

Ouverte en 2006, La Chêneraie hébergeait au moment des faits 82 résidents, dont 17 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées.

Selon une source proche de l'enquête, d'autres convocations en vue de mises en examen sont prévues.