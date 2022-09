Magistrats: Eric Dupond-Moretti annonce une augmentation de 1.000 euros par mois

Invité de RMC-BFMTV ce lundi matin, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti annonce une forte revalorisation des salaires des magistrats de l'ordre judiciaire.

Une revalorisation "importante" pour les juges. Invité du "Face à face" ce lundi matin sur RMC-BFMTV, Eric Dupond-Moretti annonce une hausse de salaire de 1.000 euros brut par mois pour les magistrats de l'ordre judiciaire.

"Je vais annoncer ce matin une revalorisation inédite des magistrats de l’ordre judiciaire, explique le ministre de la Justice. Je veux que les magistrats de l’ordre judiciaire soient payés comme les magistrats de l’ordre administratif. Ils n’ont pas été revalorisés depuis 1996. Il y a des questions d’attractivité. Les magistrats de l’ordre administratif ne veulent pas aller vers l’ordre judicaire. Je vais annoncer les chiffres tout à l’heure, c’est de l’ordre de 1.000 euros mensuels, en moyenne, brut. C’est considérable. J’ai souhaité faire cela pour mettre à niveau l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Il est normal que les magistrats soient mieux payés."

"La justice est rendue plus rapidement"

Ces fortes augmentations de salaires, ainsi que les importantes plans de recrutement, sont permis par une hausse du budget de 8% dont se félicite Eric Dupond-Moretti. "C’est un budget inégalé, souligne le ministre de la Justice. Trois fois 8%, c’est une augmentation considérable pour une justice qui a été négligée pendant 20 ans d’un point de vue budgétaire, humain, politique."

Plus nombreux et mieux payés, les juges vont pouvoir traiter plus rapidement les affaires qui s'entassaient dans leurs bureaux. "Il y a, d’abord, des embauches massives de magistrats et de juristes: 2.000, 1.000 pour le pénal et 1.000 pour le civil. C’est ce que nous avons fait, avec des résultats qui sont extrêmement importants, assure Eric Dupond-Moretti. Je suis allé à Toulon la semaine dernière, grâce à cette arrivée massive, on a baissé le stock des affaires de façon considérable. Ce sont ces dossiers qui s’empilent et retardent le temps de la décision pour le justiciable. A Toulon, 23 juristes assistants, assistants de justice, c'est 31% de stock en moins d’affaires familiales, 23% d’affaires en moins dans le domaine pénal. La justice est rendue plus rapidement."