Manifestation du 1er mai: un dispositif de sécurité inédit avec des drones

Pour la 13ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le ministère de l'Intérieur prévoit un dispositif de près de 12.000 forces de l'ordre et l'utilisation de drones dans plusieurs grandes villes

Et de 13 ! La 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, à l'occasion de la fête du Travail, ce lundi 1er mai. Plus de 300 cortèges sont attendus par la CGT à travers la France. Pour encadrer ces manifestations, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a parlé d'un dispositif "historique": 12.000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5.000 à Paris.

>>> Suivez RMC sur Google pour retrouver les dernières actualités

Des drones à Lyon, Bordeaux ou le Havre

Dans plusieurs villes, à Lyon, à Bordeaux ou encore au Havre, des drones seront utilisés pour la première fois à si grande échelle. Ces appareils équipés de caméras embarquées. Leur utilisation doit permettre d'encadrer les manifestations, de prévenir tout affrontement ou débordement. Pour justifier de leur usage, les préfectures en mettent en avant les nombreuses dégradations lors des précédentes journées de mobilisation.

L'utilisation de drones par les forces de l'ordre est autorisée depuis la loi de sécurité globale du 24 janvier 2022 mais leur encadrement est strict: les caméras ne peuvent pas enregistrer de son, elles ne peuvent pas être équipées d'un logiciel de reconnaissance faciale, ni filmer l'intérieur des domiciles.

Sur le même sujet Les renseignements territoriaux s'attendent à un "1er-Mai historique et vengeur"

Leur utilisation ne sera, malgré tout, pas tout à fait une première en France. Des drones avaient déjà été utilisés le 22 avril dernier, lors de la manifestation dans le Tarn contre un projet d'autoroute entre Toulouse et Castres.