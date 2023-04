Les renseignements territoriaux s'attendent à un "1er-Mai historique et vengeur"

Les syndicats ont fixé le 1er-Mai comme prochain rendez-vous de contestation contre la réforme des retraites. D'après les renseignements territoriaux, la journée sera "sans précédent" en termes d'unité contre le gouvernement et "d'esprit vengeur", mais aussi "historique" en terme de mobilisation.

La mobilisation de ce 1er-Mai devrait être "historique", selon les renseignements territoriaux. D'après une note que RMC a pu consulter, les traditionnels cortèges de la Fête du travail devraient être fournis.

Entre 80.000 et 100.000 personnes devraient manifester à Paris et pas seulement des travailleurs. Cette journée est qualifiée par le renseignement territorial de "sans précédent" en termes d'unité contre le gouvernement et "d'esprit vengeur".

Les syndicats avaient fixé cette date comme le prochain rendez-vous de la contestation contre la réforme des retraites. Ils devraient, d'ailleurs, tous répondre présents lundi prochain, dans un front "observé très rarement dans la 5ème République".

1.000 à 2.000 éléments à risque

Les autorités estiment qu'à eux seuls, les syndicats rassembleront 30.000 à 50.000 manifestants aux profils très variés: des groupes écologistes, des structures politiques et des associations de jeunes militants.

Le renseignement territorial s'attend aussi à une forte mobilisation de manifestants violents, notamment des militants d'ultra-gauche, dont des étrangers et des gilets-jaunes radicalisés. Au total, environ 1.000 à 2.000 "éléments à risque" pourraient être à Paris.