Morbihan: trois chasseurs agressés par un septuagénaire après une battue

Un septuagénaire a agressé trois chasseurs à Sarzeau (Morbihan), dimanche. Ouest-France rapporte qu'un d'eux a eu la lèvre éclatée par un coup de bâton et qu'il a dû se rendre à l'hôpital.

La partie de chasse venait de se terminer à Sarzeau (Morbihan) dimanche, quand trois chasseurs ont été agressés. Alors qu'ils venaient de ranger les fusils dans les voitures, trois chasseurs qui prenaient part à cette battue au chevreuil sont allés récupérer leurs chiens. C'est à ce moment qu'ils ont été pris à partie par un septuagénaire, rapporte Ouest-France.

Le ton serait monté pour une raison encore inconnue, et l'agresseur aurait, à l'aide de sa canne et d'un bâton, frappé les chasseurs. D'après les premiers élements, les chiens seraient arrivés trop près des poules du septuagénaire, expliquent nos confrères de Ouest-France.

Sept points de suture pour l'un des chasseurs

Les trois hommes ont tous reçu des coups, mais ils n'ont pas les mêmes blessures. L’un d'eux n'a pas été blessé. Un autre a été touché au poignet, mais on ignore l'état de ce dernier. Enfin, le troisième, âgé de 58 ans, a été plus sévèrement blessé. Frappé au visage, sa lèvre a éclaté. Il a donc été transporté l'hôpital pour recevoir des soins: sept points de suture lui ont été posés, quatre à l'intérieur de la bouche et trois à l'extérieur.

Des plaintes ont été déposées par ces chasseurs et une enquête a été ouverte par la gendarmerie.