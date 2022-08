Orages en Corse: Gilles Simeoni craint des embarcations coulées, évoque un bilan "pas définitif"

Après les orages qui ont fait 5 morts en Corse, le président du Conseil exécutif de Corse s'est dit inquiet et a évoqué un "bilan provisoire", assurant que des recherches étaient toujours en cours notamment en mer.

Le président du Conseil exécutif de Corse Gilles Simeoni a assuré ce vendredi sur RMC que les recherches continuaient pour retrouver d'éventuels bateau disparus, au lendemain de la violente tempête qui a frappé l'île faisant 5 morts.

"Les investigations continuent pour voir si en mer il n'y a pas des embarcations qui auraient disparues sans qu'on le sache encore", explique-t-il évoquant une centaine d'interventions sur des bateaux en difficulté la veille.

Jeudi à Girolata un pêcheur de 62 ans est mort alors qu'il se trouvait en mer lorsque les orages ont éclaté. Une kayakiste qui avait été signalée en difficulté par son mari près d'Erbalonga est également morte.

"On n'a pas de chiffres exacts, on n'a pas de disparus officiels on n'est pas certains qu'une ou plusieurs embarcations aient pu couler sans qu'on le sache encore. On reste prudent et on considère que le bilan n'est pas encore définitif", ajoute Gilles Simeoni.