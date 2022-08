Rodéos: Gérald Darmanin annonce 3000 opérations de police et 157 véhicules saisis en une semaine

Après avoir annoncé une intensification des contrôles pour lutter contre les rodéos urbains, Gérald Darmanin a annoncé la saisie de 157 véhicules après 3000 opérations de police en une semaine seulement.

Trois jours après la mort d’un jeune afghan tué par balle à Colmar alors qu'il se plaignait du bruit d'un rodéo urbain, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin annonce une multiplication des contrôles. À partir de ce 17 août, chaque commissariat mènera au moins 3 opérations anti-rodéo par jour.

Le ministre en a profité pour dévoiler une carte de France des interventions de police, la semaine dernière près de 3000 opérations ont été menées sur tout le territoire.

Parmi les départements les plus contrôlés figurent le Nord et les Bouches-du-Rhône, mais aussi la Nièvre, la Gironde ou encore l’Indre. 2914 contrôles au total ont été réalisés la semaine dernière sur tout le territoire. Contrôles qui vont donc encore s’intensifier dès aujourd’hui.

14.000 policiers mobilisés sur des opérations de contrôle

"L’intérêt premier de ces contrôles, c’est la découverte, la saisie et la destruction de ces engins. En étant très pragmatique, pas de moto, pas de rodéo, c’est assez clair", explique à RMC Jérôme Jimenez, délégué syndical UNSA Police du Grand Paris.

Et des motos confisquées il y en a eu, 157 la semaine dernière selon le ministre de l’Intérieur. La lutte contre les rodéos urbains est donc érigée en priorité comme promis par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin le 8 août dernier après un accident lors d'un rodéo à Pontoise où deux enfants avaient été gravement blessés.

Mais faute de moyens la police ne compte pas que sur ces contrôles: "Chacun va avoir un rôle à jouer. Les élus locaux, les bailleurs sociaux, les associations, se doivent de rapporter, quand on a connaissance de rodéo, de planque, de lieu de stockage de ces engins, de donner ces informations à la police pour vraiment endiguer et éradiquer ce phénomène", appelle Jérôme Jimenez. La semaine dernière, plus de 14.000 policiers ont participé aux opérations de contrôle.