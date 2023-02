Pierre Palmade: comment se déroule la garde à vue du comédien à l'hôpital?

Pierre Palmade a été placé en garde à vue depuis son lit d'hôpital mercredi. Il doit répondre aux questions des enquêteurs qui l'interrogent dans des conditions particulières et pressés par le temps.

La garde à vue de Pierre Palmade se poursuit ce jeudi matin. Six jours après son implication directe dans un accident de la route qui a fait 3 blessés graves, l'humoriste a été transféré mercredi après-midi à l'hôpital de Melun (Seine-et-Marne). Cette garde à vue pour "homicide et blessures involontaires" est très encadrée.

C'est assez particulier puisque c’est sur son lit d’hôpital que Pierre Palmade répond aux questions des enquêteurs, dans le cadre de ce que l'on appelle une garde à vue médicalisée. Elle se déroule dans une chambre gardée 24 heures sur 24, où les visites des proches sont interdites, comme une garde à vue normale. Ce sont donc les policiers qui se déplacent et viennent l’interroger, à son chevet. C'est pour cela qu’il a été transféré à l’hôpital de Melun.

"Ce sont les hommes de sciences, les médecins, qui ont donné l'aval pour déclencher la garde à vue", précise ce jeudi sur RMC et RMC Story Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO.

Des auditions réduites

Les interrogatoires se déroulent en présence de son avocate. "C'est comme mettre sous verre, sous cloche. Il n'y a pas de télévision, pas de visite. La chambre est fermée, seule l'avocate est présente", décrit Jean-Christophe Couvy. Et forcément, entre les soins et les temps de repos obligatoires, la durée des auditions est forcément réduite alors que sa garde à vue doit prendre fin vendredi à 13h55: "C'est comme si on retourne un sablier. On a 24h pour auditionner, renouvelable une fois après avoir demandé au procureur", précise le syndicaliste policier.

C'est donc dans des conditions particulières et dans un temps limité que les enquêteurs doivent obtenir des explications de Pierre Palmade. Le comédien doit donner sa version des faits, évoquer ses souvenirs de l'accident et surtout raconter le scénario des heures précédentes avec sa prise de cocaïne ainsi que les identités de ses deux passagers, interpellés mercredi après avoir pris la fuite le soir du drame.

Vers une prolongation ou des suites judiciaires?

Toutes ses réponses seront ensuite confrontées aux indices matériels, aux témoignages et aux déclarations des deux autres suspects qui sont eux aussi interrogés.

En fonction des explications de l’humoriste, le procureur de Melun pourra décider de prolonger la garde à vue de Pierre Palmade jusqu’à vendredi après-midi, au plus tard, avant de se prononcer sur les suites judiciaires.