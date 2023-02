Pierre Palmade: les enjeux du réexamen de son placement en détention provisoire ce vendredi

Le placement en détention provisoire de Pierre Palmade, mis en examen pour homicide et blessures involontaires, sera réexaminé ce vendredi matin par la cour d'appel de Paris. Comment va se dérouler cette audience?

Depuis sa mise en examen pour homicide et blessures involontaires après l'accident qu'il a causé, Pierre Palmade est assigné à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif (Essonne), sous surveillance électronique. Ce vendredi, son placement en détention provisoire sera réexaminé par la cour d'appel de Paris.

Au total, trois enquêtes visent Pierre Palmade. Celle-ci pour homicide et blessures involontaires, une autre pour détention et usage de stupéfiants, et une dernière pour détention d'images à caractère pédopornographique. Pour autant, l'examen du placement en détention provisoire concerne seulement la première, de fait, le procureur de la République de Melun ne pourra soulever que des éléments qui relèvent de cette instruction.

Concrètement, comment va se passer l'audience? D'abord, l'humoriste n'est pas obligé d'y assister, il peut être excusé par les médecins, mais aussi simplement être représenté par ses avocats. Ensuite, les trois magistrats de la chambre de l'instruction pourraient prononcer le huis clos, c'est-à-dire demander au public de quitter la salle.

Le procureur devrait invoquer le risque de réitération

Sans surprise, le procureur devrait invoquer, comme au stade de la mise en examen, le risque de réitération d'une conduite sous emprise de stupéfiants pour demander le placement en détention provisoire de Pierre Palmade.

Les avocats du comédien, qui n'ont pas souhaité réagir avant l'audience, devraient s'appuyer sur l'état de santé de leur client pour contester ces réquisitions. La cour peut rendre sa décision dès aujourd'hui ou la mettre en délibéré à la semaine prochaine.