Policier marseillais placé en détention: la justice examinera son appel le 3 août

La justice examinera le 3 août l'appel formé par le policier marseillais, qui conteste son placement en détention provisoire. Lui et trois autres policiers de la BAC sont soupçonnés d'avoir roué de coups un jeune homme début juillet.

L'appel formé par le policier marseillais qui conteste son placement en détention provisoire sera examiné le 3 août, a annoncé lundi la cour d'appel d'Aix-en-Provence rappelant le principe de séparation des pouvoirs après les propos polémiques du patron de la police.

"La chambre de l'instruction examinera l'appel formé par le policier à l'encontre de son placement en détention provisoire le 3 août", ont écrit dans un communiqué le premier président de la cour, Renaud Le Breton de Vannoise, et la procureure générale, Marie-Suzanne Le Quéau, dans une inhabituelle prise de parole sur une décision de justice.

"Il appartient à l'autorité judiciaire seule de qualifier les faits et de conduire les investigations utiles à la manifestation de la vérité, et ce en toute impartialité et à l'abri des pressions", ont-ils estimé, ajoutant que "dans un Etat de droit, la contestation d'une décision de justice ne se conçoit qu'à travers l'exercice des voies de recours".