Procès de l'attentat du 14 juillet à Nice: six ans après, huit accusés devant la justice

Sur les bancs des accusés, il n’y a pas de cellule terroriste, pas de radicalisés en lien avec Daech. Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, abattu le soir de l'attentat, a agi seul. Les huit accusés sont soupçonnés d’avoir aidé Lahouaiej-Bouhlel dans la préparation de son projet mortifère. Cinq d’entre eux sont jugés pour des délits de droit commun en lien avec le trafic d’arme, seuls trois sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste. Il s’agit de trois hommes dans l’entourage de Lahouaiej-Bouhlel: un ami, une connaissance récente et son dealer. Ils sont soupçonnés d’avoir été associés aux recherches de location de poids lourd et aux repérages sur la Prom’ quelques jours avant l’attentat. Le tout alors qu’ils ne pouvaient pas ignorer selon l’accusation le changement de comportement de Lahouaiej-Bouhlel qui s’était fait poussé la barbe était fasciné par la violence et le djihâd armé.

(Marion Dubreuil)