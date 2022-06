Procès du 13-Novembre: peine maximale pour Salah Abdeslam condamné à la perpétuité incompressible

Plus de six ans après les attentats du 13-Novembre, la cour d'assises spéciale de Paris a condamné mercredi soir Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie du commando qui a fait 130 morts, à la perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal.

Après un procès historique, Salah Abdeslam a écopé d’une peine de prison à perpétuité incompressible, la plus haute peine, une peine rarissime prononcée seulement 4 fois en 30 ans. Le dernier survivant du commando du 13 novembre est jugé comme co-auteur des attaques de Paris et de Saint-Denis bien qu’il n’ai lui même tiré sur personne ce soir-là.

La cour d’Assises spéciale a retenu que Salah Abdeslam avait pris une part importante dans la préparation des attentats. Il a conduit la Clio qui ouvre le convoi de la mort, dépose l’un des tireurs et loue voitures et planques pour le commando.

Un seul accusé n'a pas été reconnu coupable de terrorisme

Les juges remettent également en question son renoncement a activer son gilet explosif à la dernière minute comme il le soutenait, estimant que le dispositif était en fait défectueux. A la lecture de sa peine il est resté impassible dans le box. "Je dormirais mieux car je sais qu'il finira sa vie en prison", reconnaît une partie civile à l'issue de l'audience.

Sur les 19 autres accusés tous ont été reconnus coupables d’association de malfaiteurs terroriste et ont écopé de peines allant de 2 ans de prison à la perpétuité. Un seul accusé, Farid Karkhach qui a servi d’intermédiaire pour fournir des faux papiers au commando n’a pas été reconnu coupable de terrorisme. Des peines "humaines", "correctes" qui prennent en compte les explications des accusés, ont estimé plusieurs avocats de la défense.