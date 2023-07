Bilan des 100 jours: l’exécutif dans le flou, entre apaisement raté et attente d’un remaniement

Le cap des 100 jours fixé par Emmanuel Macron arrive à son terme vendredi, mais faire le bilan s’annonce plus compliqué que prévu.

Emmanuel Macron souhaitait 100 jours d’apaisement, jusqu’au 14 juillet, après la réforme des retraites. Sauf qu’entre-temps, il y a eu la mort du jeune Nahel et les émeutes dans le pays… Et cela bouleverse tout le plan du gouvernement. Un ministre est lucide: "Les émeutes, c’est l’éléphant dans le magasin des 100 jours. Si on ose parler de pays apaisé, les gens penseront qu’on se fout de leur gueule".

Pour l’apaisement, c’est raté… Mais plusieurs membres de l’exécutif en sont persuadés, Emmanuel Macron va bien devoir faire le bilan de la feuille de route lancée par la Première ministre Elisabeth Borne au printemps. "J’avais beaucoup de chantiers et tout est prêt. On a pris un engagement, et on a des comptes à rendre pour les 100 jours, c’est clair", explique un membre du gouvernement.

Problème, on ne sait même pas si le président va s’exprimer le 14 juillet. L’Elysée laisse planer le doute sur une éventuelle allocution ou interview du président pour la fête nationale: "Rien n’est figé, rien n’est décidé".

Après les 100 jours, les 300 jours?

Intervention du président ou pas, plusieurs parlementaires plaident pour que le chef de l’Etat fixe un nouvel horizon. Après les 100 jours, lancer… les 300 jours. C’est en tout cas ce que souhaite un député Renaissance: "Il faut fixer un cap, sinon on sera accusé d'immobilisme".

Au-delà d’une nouvelle échéance, les membres de la majorité attendent surtout une orientation plus claire sur le fond. Quel est le projet exact du président pour son deuxième quinquennat? Un député Renaissance s’inquiète: "On fait des lois, on ne sait même pas pourquoi. Le président a besoin de dire ‘mon quinquennat commence aujourd’hui’".

Un remaniement la semaine prochaine?

Il y a l’incertitude sur le bilan des 100 jours, mais le camp présidentiel attend aussi avec fébrilité un éventuel remaniement. C’est la grande inconnue au sein du gouvernement. Les dernières rumeurs de remaniement ce week-end ont finalement été éteintes par des proches du président. Emmanuel Macron est en Lituanie ce mardi pour le sommet de l’Otan. Alors, difficile d’imaginer un changement dans l’équipe gouvernementale avant le 14 juillet…

La prochaine échéance possible, ce serait la semaine prochaine. Mais rien ne filtre sur les choix du président, que ce soit sur le timing ou sur les postes qui pourraient être modifiés. De quoi rendre la période encore un peu plus floue pour les membres du gouvernement.