Bormes-les-Mimosas: Emmanuel Macron met en garde la jeunesse contre le "chaos" et la "désunion"

Ce jeudi 17 août, à l’occasion d’une prise de parole, le président de la République a mis en garde la jeunesse française, quelques semaines seulement après les émeutes urbaines.

Emmanuel Macron a mis en garde la jeunesse française contre le "chaos" et la "désunion", quelques semaines après les émeutes urbaines, jeudi lors de sa première prise de parole de la rentrée, à l'occasion des commémorations du 79e anniversaire de la libération de la ville de Bormes-les-Mimosas.

Comme chaque année, le chef de l'État s'est exprimé à l'occasion de cette cérémonie dans cette ville du Var où se situe le Fort de Brégançon, résidence estivale des présidents de la République.

Dans une courte allocution de 13 minutes, Emmanuel Macron a rendu hommage aux jeunes ayant participé au débarquement de Provence, "prêts à mourir pour la liberté collective", avant d'évoquer la jeunesse française de 2023.

"Il y a dans nos jeunes un appétit de liberté, un idéalisme qui se cherchent parfois. Et auquel nous devons répondre. Sans quoi, parfois, cette aspiration noble se retourne contre elle-même et sape les fondations de cette nation de liberté, d'égalité et de fraternité initiée en 1789", a déclaré le président de la République.