"C'est une petite femme politique": Darmanin attaque Marine Le Pen après son discours visant Macron

Entre Marine Le Pen est Gérald Darmanin, on se rend coup pour coup. En déplacement au Havre, l'ancienne candidate à la présidentielle n'y est pas allée de main morte sur Emmanuel Macron et son gouvernement. Une attaque que n'a pas laissé passer le ministre de l'Intérieur qui lui a vigoureusement répondu ce mardi sur RMC.

“La cause de nos maux tient en un nom: Macron!” Ce sont les termes qu’a employé Marine Le Pen lundi à l’occasion d’un discours qu’elle a tenu le 1er-Mai au Havre. Elle s’exprimait devant près de 1.500 personnes pour “poser les jalons de l’après-Macron” avec, selon son entourage, un “discours de présidente”.

Ce n’est pourtant pas l’avis du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Invité ce mardi matin sur RMC, ce dernier a fustigé l’absence de proposition de l’ancienne candidate à l’élection présidentielle.

“Son discours, c’est le vide. Il n’y a aucune proposition. Elle a comme cible le président de la République, mais bon ça, c’est de la vie politique, c’est normal. Madame Le Pen on ne l’écoute plus, elle est dans le silence, on a l’impression que les événements jouent pour elle. Mais dans le silence de son action, elle est toujours du côté de la démagogie. Est-ce que vous pouvez me citer un acte courageux qu’elle a proposé?”, a-t-il notamment indiqué.