EN DIRECT 1er-Mai: des manifestations voulues "historiques", Dussopt tend la main aux syndicats

Tous les ans, le 1er-Mai est marqué par les défilés pour la Fête du travail. Cette année, les cortèges pourraient être encore plus remplis que d'habitude. Les renseignements territoriaux s'attendent à un "1er-Mai historique et vengeur". 12.000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5.000 à Paris.

Les cortèges lancés dans de nombreuses villes Les manifestations du 1er mai ont été lancées où sont en train d'être lancées à Toulouse, Marseille, Le Havre, Nantes ou encore Rennes. A Paris, le cortège s’élancera à 14h30.



Pourquoi l'utilisation des drones fait polémique Des organisations ont saisi la justice administrative pour contester plusieurs arrêtés préfectoraux autorisant l'utilisation de drones lors des manifestations du 1er-Mai lundi en France, et obtenu en partie gain de cause devant le tribunal administratif de Rouen. Invité de RMC ce lundi matin, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO, expliquait comment et pourquoi la police utilise ces drones.



Gueule de bois chez LFI après 4 mois de mobilisation? Sur la mobilisation dans la rue aujorud'hui, certes, officiellement LFI appelle à un "raz-de-marée", mais, hors-micro, un député l’admet: "Je ne vois pas comment la résignation ne prend pas le dessus". > Plus d'informations dans les indiscrétions de notre service politique, à retrouver ici



Dussopt sur la reprise des discussions avec les syndicats Alors que les syndicats sont prêts à se rendre à Matignon pour rencontrer de nouveau la Première ministre, Elisabeth Borne, après la longue séquence de la réforme des retraites, le ministre du Travail, Olivier Dussopt a affirmé que cela n'effacerait pas les précédents désaccords. “Si le dialogue reprend, ça n'efface pas la séquence que nous avons vécue sur les retraites. Donc je ne suis pas sur un vocabulaire de grand pardon, de grande réconciliation. Je pense que l’intérêt général est qu’il y ait un dialogue et qu’il puisse être ouvert et noué. Hier, j’ai écouté Laurent Berger qui disait, nous irons comme une organisation syndicale dans son entreprise va rencontrer sa direction quand les choses ne se sont pas bien passées précédemment. C’est ce qui compte. Et donc ne donnons aux paroles, une participation a telle ou telle réunion un sens qui ne serait pas le bon", explique-t-il. Lors d'une interview au Figaro ce week-end, Laurent Berger, le leader de la CFDT, a lui aussi affirmé qu'il se rendrait à Matignon s'il était invité. "Je salue le sens de la responsabilité de Laurent Berger comme je l’ai toujours fait. Ce qui compte, c’est que le dialogue puisse être ouvert", a appuyé ce matin Olivier Dussopt.



Dussopt assure que les syndicats seront bien invités à Matignon, et peut-être l'Elysée? Plus tôt dans la matinée dans Apolline Matin, le président de la CFTC, assurait qu'il se rendrait à Matignon pour des discussions s'il y était convié, comme la CFDT. Olivier Dussopt assure qu'une invitation sera bien envoyée dans les prochains jours. "Les organisations syndicales avaient dit qu'elles souhaitaient pour la plupart d'entre elles reprendre le dialogue après un peu de temps et rien avant le 1er mai. Nous respectons ce temps. (...) Je suis très heureux que certains aient dit qu'ils répondraient présent. L'invitation leur sera adressée dans les jours qui viennent. Nous ne sommes ni à un jour ni à une heure près" Et prochainement à l'Elysée ? "L'un n'empêche pas l'autre. Le président de la République a invité l'ensemble des partenaires sociaux. Les choses se font au rythme qu'elles doivent se faire (...) C'est ainsi que c'est prévu"



Dussopt sera attentif aux "messages" envoyés lors des manifestations Olivier Dussopt, ministre du Travail, invité de RMC-BFMTV, assure ce matin qu'il sera à l'écoute des "messages" envoyés lors de cette journée de fête du Travail qui ressemble à une 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. "Nous verrons ce soir (...) quelque soit le nombre, dans une manifestation, il y a toujours des messages. Il y a des désaccords, mais (dans les manifestations) aussi d'autres messages sur le pouvoir d'achat sur les conditions de travail, le sens que l'on donne au travail dans sa vie", explique-t-il.



Au Havre, le RN et les syndicats face à face Le Rassemblement National est au Havre ce lundi pour ce 1er-Mai. Le parti de Marine Le Pen renoue avec cette date historique et dans une ville qui ne leur est pas favorable. En effet, Le Havre est historiquement communiste et Édouard Philippe est maire depuis 13 ans. Mais outre ce rendez-vous, il y aura aussi un rassemblement pour la fête du travail organisé par les syndicats. Les deux événements se déroulent à bonne distance et le dispositif policier a été considérablement renforcé. Plus d'informations ici.



La CFTC compte se rendre à Matignon s'ils y sont invités Cyril Chabanier, président de la CFTC, assure sur RMC ce matin qu'il compte se rendre à Matignon discuter avec Elisabeth Borne prochainement et répondre ainsi favorablement à l'invitation du gouvernement. "Nous n'avons toujours pas reçu d'invitation, on devrait la recevoir en fin de semaine. Je pense qu'il faut aller à cette rencontre car nous avons un tas de sujets à discuter", assure-t-il, ce qui n'est pas la même position que la CGT notamment. "On va continuer en intersyndicale la lutte en commun, ce qui n'empêche sur les autres sujets d'avoir des divergences (...) Ce n'est pas la fin de l'intersyndicale"



Un important dispositif de sécurité va être déployé pour encadrer les manifestations Plus de 300 cortèges sont prévus à travers le pays ce 1er-Mai. Outre les 80.000 à 100.000 manifestants attendus à Paris par les renseignements territoriaux, ce sont les éléments "à risque" qui inquiètent. Ils pourraient être environ 1.000 à 2.000 dans la capitale. Alors pour faire face aux risques de débordements, 12.000 policiers et gendarmes, dont 5.000 à Paris seront mobilisés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a d'ailleurs appelé les préfets à être "présents" auprès des forces de l'ordre sur le terrain. Une nouveauté à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Le Havre et Nantes, c'est le recours aux drones. Objectif: sécuriser les manifestations, en détectant les actes de délinquances et les heurts dans les cortèges. Plus d'informations ici.



Le trafic aérien s'annonce très perturbé ce 1er-Mai Entre 25 et 33% des vols annulés dans les plus grands aéroports français: le trafic aérien s'annonce très perturbé ce 1er-Mai en raison de la participation de contrôleurs au mouvement de grève contre la réforme des retraites. Les perturbations auront lieu dans les aéroports de Paris-Orly, Roissy-Charles-De-Gaulle, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Nice et Beauvais. Plus d'informations ici.



Un 1er-Mai "historique", selon les renseignements territoriaux Comme c'est le cas tous les ans, des manifestations auront lieu un peu partout en France à l'occasion de la Fête du travail. Sauf que cette année, les cortèges devraient être plus fournis. Les syndicats ont fixé le 1er-Mai comme prochain rendez-vous de contestation contre la réforme des retraites. Alors, selon les renseignements territoriaux, la mobilisation devrait être "historique". Au total, les manifestations devraient réunir entre 500.000 et 650.000 personnes, dont 80 à 100 000 à Paris, selon les autorités.