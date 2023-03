Carburants: une proposition de loi déposée pour limiter le droit de grève dans les raffineries

INFO RMC. Stéphane Le Rudulier, sénateur LR des Bouches-du-Rhône, a déposé une proposition de loi ce mardi visant à réglementer le droit de grève dans les raffineries et les transports de produits pétroliers et de carburants. Ce sénateur, invité d’"Apolline Matin" ce mercredi à 8h10, souhaite que le personnel ne puisse pas faire grève plus d’un jour par semaine.

Vers la fin des blocages des raffineries? Une proposition de loi visant à réglementer "l’exercice du droit de grève dans les raffineries et les transports de produits pétroliers et de carburants" a été déposée ce mardi par le sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône Stéphane Le Rudulier, selon les informations de RMC.

Il propose que "les personnels des transports de produits pétroliers et de carburants, ainsi que les personnels des raffineries" ne puissent "exercer leur droit de grève qu’une fois par semaine et pas plus de trois jours consécutifs".

D'après lui, "notre pays est champion d’Europe en nombre de jours de grève, 114 jours de grève en moyenne pour 1.000 salariés dans le seul secteur privé". "Certains mouvements de grève généralisés et continus peuvent aller jusqu’au blocage de l’économie française et la prise en otage de millions de Français".

Garantir "la liberté d'aller et venir des Français"

Il cite notamment les blocages qui ont lieu dans le cadre des mobilisations contre la réforme des retraites, et surtout des raffineries. Cela "risque d’entraîner des pénuries de carburant. Une telle pénurie organisée revient à paralyser les citoyens dans leurs déplacements quotidiens", estime-t-il.

Ainsi, avec cette proposition de loi, il entend "garantir la liberté d’aller et venir des Français tout en empêchant le blocage de l’économie par la limitation du droit de grève dans les raffineries".

Stéphane le Rudulier ainsi qu'une trentaine d'autres sénateurs avaient déjà déposé une proposition de loi le 3 février pour "compléter le cadre légal réglementant l'exercice du droit de grève".

Une autre proposition de loi pour les transports

"Pour les personnels des secteurs public et privé des transports en commun, il est impossible d’exercer leur droit de grève: à compter de la veille et jusqu’au lendemain des jours fériés [...] les deux premiers et les deux derniers jours de chaque période de vacance des classes", proposent-ils. Cette proposition de loi a été envoyée à la commission des affaires sociales.