Confiance en hausse pour Macron et Borne selon un sondage

Le président de la République et sa Première mninistre progressent dans l'opinion des Française selon un sondage. Une légère progression même si 29% des sondés affirment ne faire "absolument pas confiance" au chef de l'Etat.

La confiance à l'égard d'Emmanuel Macron progresse d'un point à 38%, une hausse qui s'établit à six points en deux mois, et la Première ministre Elisabeth Borne est également en progrès (32%, +3) selon un sondage Elabe pour Les Echos et Radio Classique publié jeudi.

Ils sont en revanche 26% (+1) à ne faire "pas vraiment confiance" au chef de l'Etat et 29% (-5) n'ont "pas confiance du tout", soit un sous-total à 55%, en baisse de quatre points par rapport à la précédente livraison de ce sondage, le 30 juin, dix jours après les élections législatives qui ont privé le chef de l'Etat de majorité absolue à l'Assemblée nationale.

Un total de 30% (+1) des sondés déclarent faire "plutôt confiance" au président de la République "pour affronter efficacement les principaux problèmes du pays" et 8% (=) lui font "tout à fait confiance".

Edouard Philippe domine le classement des personnalités

Alors que les députés La France insoumise s'opposent vigoureusement aux textes sur le pouvoir d'achat à l'Assemblée, la cote du président est en hausse de sept points parmi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (25%), mais aussi parmi ceux de l'écologiste Yannick Jadot (44%, +8).

Parallèllement, alors que la majorité et la droite se sont accordés sur les mesures adoptées à l'Assemblée, le chef de l'Etat enregistre une forte baisse parmi les électeurs de la candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse (32%, -10, -17 points depuis sa réélection).

"La défiance à l'égard de l'exécutif s'atténue pendant cette période estivale", note Elabe qui fait également état d'une cote de confiance en hausse pour Elisabeth Borne, à 32% (+3).

Par ailleurs, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe domine toujours le "classement des personnalités", avec 49% d'image positive (+4), devant la leader du Rassemblement national Marine Le Pen (34%, stable) et le ministre de l'Economie Bruno Le Maire (34%, +1).

Le sondage a été réalisé du 1er au 3 août auprès d'un échantillon de 1000 personnes, représentatif de la population française selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.