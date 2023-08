Corrèze: la banderole "Morts aux écolos" du maire d'un petit village fait polémique

Un char conduit par le maire d'une petite commune lors d'une fête de village et arborant une banderole "Morts aux écolos", ne passe pas chez les élus EELV locaux. L'élu lui, évoque une simple blague.

La banderole "Morts aux écolos" du maire ne passe pas. À Pérols-sur-Vézère en Corrèze, à l'occasion de la "fête de la Saint-Bernard", le char conduit par le maire sans étiquette de la commune arborait une banderole affichant un tel slogan et transportant des personnes "armées" de fusils et grimées en chasseurs.

Une inscription inacceptable pour les élus Europe Ecologie-Les Verts de Haute-Vienne, le département voisin, qui ont dénoncé "un appel au meurtre". "Quand on voit ça, on est interloqués face à cet appel au meurtre dans une société qui devient de plus en plus violente", a assuré à France Bleu Jean-Louis Pagès, conseiller régional écologiste de Nouvelle-Aquitaine, et tête de liste en Haute-Vienne.

Des précédents

De son côté le maire Alain Fondrède explique que la banderole n'est qu'une blague: "On ne peut plus s'amuser, c'était du 3ème et du 4ème degré", assure-t-il.

"Ce sont des jeunes qui l'ont écrite. C'était une phrase pour faire rire, de l'humour au 4e degré. Ils n'auraient pas dû marquer ça, mais je le remets dans le contexte d'une fête de village. À 20 ans, on ne réfléchit pas comme ça. Il n'y a aucune méchanceté", défend l'élu dans les colonnes du quotidien La Montagne.

Ce n'est pas la première fois que les chars de la "Saint-Bernard" font polémique. Alain Fonfrede, maire sans étiquette de la commune depuis 23 ans, avait déjà tracté un char pro-éolienne, la commune étant en conflit sur l'implantation d'éoliennes sur son territoire, et un évoquant la bataille autour de l'implantation d'une usine de pellets dans un village voisin.

Devant l'ampleur prise par la polémique, Alain Fonfrède assure envisager de démissionner "si ça va trop loin". Les écologistes de Haute-Vienne eux, se disent prêts à discuter avec l'élu.