Côte-d'Azur: Emmanuel Macron à Brégançon pour "préparer la rentrée"

Le président de la République est pour quelques jours au fort de Brégançon, résidence des chefs d'Etat français sur la Côte-d'Azur.

Emmanuel Macron passe quelques jours au Fort de Brégançon, la résidence des chefs de l'Etat sur la Côte d'Azur, "d'où il suit les dossiers et prépare la rentrée", a-t-on appris mardi auprès de la présidence.

"Brégançon, tout comme l'Elysée, est un lieu de travail et de gestion des crises", ont tenu à souligner les services du président de la République, qui avait déjà passé les fêtes de fin d'année dans cette résidence varoise les années précédentes.

L'Elysée n'a pas précisé où Emmanuel Macron avait passé le week-end de Noël, ni quand il était arrivé à Bormes-les-Mimosas, la commune du Var où se trouve la célèbre forteresse.

De retour samedi pour les voeux

Le chef de l'Etat devrait être de retour à Paris d'ici à samedi, pour les traditionnels voeux télévisés aux Français, au cours desquels il pourrait aborder les chantiers de l'année à venir, à commencer par la réforme hautement sensible des retraites, dont le gouvernement doit dévoiler le contenu le 10 janvier.

Parmi les dossiers de la rentrée figurent aussi la menace de coupures d'électricité en raison de la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, l'inflation qui continue de peser sur ménages et entreprises, la poursuite des réformes du marché du travail, la réflexion autour de la fin de vie et celles autour du système de santé et de l'Education nationale.