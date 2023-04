Emmanuel Macron chante avec des jeunes, la vidéo publiée par une association proche de l’ultradroite

Alors qu'il se promenait avec son épouse dans les rues de la capitale lundi soir, Emmanuel Macron a été interpellé par un groupe de jeunes individus, l'invitant à chanter. Le président de la République s'est pris au jeu et a repris "Le Refuge" d'Edmond Duplan, un chant qu'il apprécie particulièrement. La vidéo a été publiée par "Projet Canto", une association liée à l’extrême droite, dont les jeunes sont des soutiens.

Ils étaient des millions à regarder l'allocution du chef de l'État lundi soir, quand d'autres manifestaient devant les mairies accompagnés de leurs casseroles pour dire leur désaccord avec la réforme des retraites. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron se sont, eux, accordés une promenade dans les rues de la capitale en fin de soirée. Ce moment "de détente" fait aujourd'hui l'objet d'une polémique.

"Alors qu’ils marchaient, ils ont été interpellés par un groupe de jeunes en train de chanter qui ont demandé au Président s’il pouvait les rejoindre", explique l'entourage du président de la République. Chose qu'il a faite: lui et les jeunes ont entonné "une chanson pyrénéenne qu’il affectionne et connaît", intitulée "Le Refuge" d'Edmond Duplan.

L'entourage du président de la République affirme "qu'il ne pouvait connaître à ce moment-là les antécédents de chaque personne avec laquelle il discutait".

Des militants d'extrême droite

Car en effet, ces mêmes jeunes sont membres du Chœur Saint-Longin, un ensemble vocal parisien, comme le rapporte Valeurs Actuelles et des soutiens du controversé "Projet Canto". La vidéo de ce moment a été partagée sur la page Facebook de l'association.

Le "Projet Canto" vise à "sauvegarder, faire vivre et transmettre la mémoire du chant populaire et traditionnel", d'après leur description. Sauf que d'après un article de Libération publié le 19 octobre 2022, "cette structure [a été] fondée et dirigée par des militants de l’extrême droite radicale". L'association a d'ailleurs développé une application "participative", où chacun peut proposer de partager un chant traditionnel. Au moment de la publication de cet article en 2022, plusieurs chants présents sur cet outil posaient question, notamment des airs militaires chantés sous le IIIème Reich.

Ce mardi, la vidéo a été partagée sur Twitter par Nicolas Boutin, journaliste à Valeurs Actuelles. Elle a été largement relayée par des opposants au chef de l'État mais aussi par des soutiens de l'extrême droite, comme Stanislas Rigault, président de Génération Z, le mouvement jeune de Reconquête, parti d'Eric Zemmour.

L'application Canto visée par une enquête

D'après Le Figaro, une enquête sur la plateforme Canto a été ouverte l'année dernière par le Centre National de la musique, placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Objectif: contrôler les chants présents sur l'application, afin de s'assurer qu'ils ne sont pas racistes ou antisémites.