"Il ne veut pas me parler": Fabien Roussel tacle Jean-Luc Mélenchon et veut une nouvelle alliance

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord, a été reconduit sans surprise à la tête des communistes et a pour ambition de bâtir un "nouveau Front populaire". Sur RMC-BFMTV ce mardi, il appelle à une grande réunion des leaders de gauche pour définir un nouvel avenir commun.

Renforcé à la tête des communistes lundi, Fabien Roussel imagine un "nouveau Front populaire" avec une alliance des forces de gauche. Quelque chose qui ressemble étrangement à la... Nupes, l'alliance de gauche dont il fait déjà partie en tant que député du Nord.

Il précise sa pensée ce mardi sur RMC-BFMTV et lance un appel à construire "le rassemblement le plus large", envoyant des reproches à la Nupes qui serait trop verrouillée par La France insoumise selon lui.

"Les structures qui figent et qui nous enferment, ce n'est pas bon", tranche l'ancien candidat à la présidentielle.

S'il assure parler "en toute fraternité" à ses camarades du PS et de LFI, qu'il a reçus au congrès des communistes, il explique "ne plus avoir de rapports" avec Jean-Luc Mélenchon. "C'est le choix qu'il a fait, je le regrette, je l'ai appelé, envoyé des courriers... Il ne souhaite pas me parler", assure-t-il.

"La gauche ne peut pas être représentée par un parti et un homme"

Il demande ainsi une rencontre entre les quatre responsables de l'union de la gauche "électorale, programmatique faite au lendemain de la présidentielle": LFI, PS, écologistes et communistes.

"Je souhaite que l'on puisse faire le bilan et écrire la suite ensemble. Je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut quand même changer l'eau de temps en temps", illustre-t-il.

Fabien Roussel assure ainsi avoir l'ambition de construire une France "libre, forte et heureuse". "L'alliance que nous avons conclue ensemble nous a permis de gagner, mais pas assez. La gauche ne peut pas être représentée par un parti et un homme, Jean-Luc Mélenchon, elle doit aller au-delà", conclut-il.