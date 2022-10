"La CGT est irresponsable": le coup de gueule de la députée Violette Spillebout

Invitée de la Matinale Week-End de RMC, la députée Renaissance Violette Spillebout a estimé que la "CGT est irresponsable" de continuer les blocages après la signatures des accords majoritaires à Total Energies.

Haro sur la CGT. La députée du Nord Violette Spillebout, encartée dans la majorité présidentielle, juge irresponsable la poursuite des blocages après la signature des accords majoritaires chez TotalEnergies.

"Il y a eu des négociations très longues. Le gouvernement est intervenu auprès des entreprises d'énergies pour que le pays ne soit pas bloqué. Après quinze jours de blocage, que des gens fassent la queue à 4h du matin pour être au travail à 6h, cela veut dire que la position de blocage est plus politique qu'autre chose" explique celle qui défend la décision de justice sur les réquisitions et explique que "les grévistes peuvent continuer de faire grève" malgré ces réquisitions: "les revendications des uns ne peuvent pas devenir la privation des autres. On prend les Français en otage !"

"La CGT est irresponsable de continuer un blocage alors que des accords majoritaires ont été trouvés. Ce n'est plus possible !" estime-t-elle.

"On a des zones agricoles dans notre région et on est en période de récoltes. Quand il faut remplir un engin, c'est 1.000 litres, 2.000 litres pour deux jours.", explique-t-elle.

Un appel pour la gratuité des transports ce week-end

Pour ce week-end, elle propose, à l'instar des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, des TER à un euro et la gratuité des bus et métros. Refus catégorique de la métropole de Lille et de la région.

"Pour ce week-end, c'est une bonne idée pour baisser sa consommation d'essence et tenir le coup et quand même aller voir la famille, faire une course et permettre aux Français de souffler", estime-t-elle.

La députée l'assure: ce ne serait qu'une "gratuité temporaire" pour le week-end. Un appel sans succès.