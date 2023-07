Le gouvernement annonce un "pass colo" avec "200 à 350 euros par enfant" dès 2024

La ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, a annoncé la mise en place d'un "pass colo". Le dispositif, "doté de 200 à 350 euros par enfant" et réservé aux familles ayant jusqu'à 4.000 euros de revenus, sera effectif dès 2024.

"Un enfant sur quatre ne part pas en vacances", c'est de ce constat qu'Aurore Bergé et le gouvernement ont décidé de mettre en place un "pass colo" dès 2024. La ministre des Solidarités et des Familles a annoncé, jeudi sur France 2, que le dispositif sera "doté de 200 à 350 euros par enfant". Cette mesure sera incluse dans le Pacte solidarité, qui sera présenté en septembre.

Lutter contre les inégalités

"Quand on arrive le premier jour de la rentrée scolaire, la première question que les enfants se posent, c'est: 'Qu'est-ce que tu as fait pour les vacances?' Quand on n'a rien à dire c'est très difficile, c'est même très douloureux", a ajouté Aurore Bergé. Le but est donc de réduire les discriminations et permettre à un maximum de jeunes de partir en vacances. En 2021, seuls 55% des 5-19 ans avaient pu partir en vacances, selon une enquête du CRÉDOC.

C'est pourquoi la ministre, tout juste nommée dans le cadre du remaniement, a précisé que le pass sera disponible "pour 80% des enfants à peu près". L'enquête met également en avant le faible taux de départs en colonie de vacances. Au sein de cette classe d'âge, ils sont 17% à avoir profité d'un séjour collectif en 2021.

Pour les familles, le prix est le principal frein pour envoyer son enfant en colonie de vacances. C'est le cas pour 59% d'entre elles, selon un sondage Ifop pour l'association La Jeunesse au plein air, réalisé en 2021. En moyenne, un séjour d'une semaine en colonie coûte 500 euros.

Aurore Bergé a elle aussi insisté sur ce point: "On a de moins en moins recours aux colos". Un phénomène qui s'est renforcé depuis la pandémie de Covid-19. Pourtant ce sont des séjours "formidables" selon elle.

"Nous avons tous des souvenirs de nos colos. Cela crée des souvenirs collectifs. On rencontre des gens qui sont différents de nous", a-t-elle ajouté.

Le dispositif sera réservé aux familles qui ont "jusqu'à 4.000 euros de revenus, ça veut dire non seulement des familles avec des revenus modestes mais aussi beaucoup de familles de classes moyennes". Aurore Bergé souhaitait "renforcer" les aides déjà existantes.

Actuellement plusieurs organismes viennent en aide aux familles les plus modestes pour envoyer leurs enfants en colonie de vacances. La Caisse d'Allocations Familiales aide les familles à les financer grâce à l'Aide aux Vacances Enfants et peut également attribuer des bons de vacances, calculés en fonction des revenus et des situations familiales.

L'Agence nationale pour le chèque vacances propose également des aides de financement des séjours. Certaines associations, des communes et regroupements de communes offrent aussi des fonds dans ce sens.

En juin dernier, six députés de gauche avaient déjà demandé la création d'un "pass colo verte". Une mesure suggérée dans le cadre d'une proposition de loi d'urgence pour aider les Français à partir en vacances, alors que l'inflation a fortement réduit leur pouvoir d'achat.