Les Français de plus en plus inquiets par la sécurité, selon un sondage

Après les émeutes de la fin du mois de juin et du début du mois de juillet, les Français semblent de plus en plus inquiets de la sécurité dans le pays, selon un sondage Opinionway pour le Parisien.

Un sondage réalisé par OpinionWay pour le Parisien révèle que les enjeux liés à la sécurité et à l'immigration sont en hausse parmi les principales préoccupations des Français. La sécurité a bondi de dix points, se plaçant devant la protection sociale, l'environnement et l'immigration, en hausse de huit points.

"Quand on a des bonds aussi marqué sur un temps aussi limité, c'est que la cause, c'est la crise des banlieues. Quand on voit des images aussi frappantes, plusieurs nuits consécutives, logiquement il y a cette inquiétude" explique Frédéric Micheau, directeur général adjoint d'OpinionWay, pas étonné par ces données.

La sécurité se classe au deuxième rang des préoccupations des Français, derrière le pouvoir d’achat, première préoccupation "quel que soit le sexe, quel que soit l'âge."

Des politiques pas à la hauteur

Interrogés sur les réactions politiques face aux émeutes, une large majorité des répondants estiment qu’aucun parti n’a eu les mots justes, n'a proposé de bonnes solutions ou fait preuve d'esprit de responsabilité.

"Il y a une forme de coupure entre la classe politique et les citoyens", analyse le sondeur.

Près de 69% des personnes ayant répondu au sondage estiment aussi que la gestion des émeutes par le gouvernement n'a pas été bonne, et 5% seulement estiment que le président de la République a bien géré cette séquence. "Il y a le sentiment que l'exécutif a été débordé" note Frédéric Micheau. En revanche, 73% des Français ont confiance dans la police, selon ce sondage, un chiffre en hausse de quatre points, dont 27% qui ont "très confiance" (+12 points).