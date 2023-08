Médine à la Fête de l'Humanité: le patron de Renaissance Stéphane Séjourné annule sa venue

INFO RMC - Stéphane Séjourné, le secrétaire général du parti de la majorité présidentielle Renaissance, était attendu à la Fête de l'Humanité pour débattre. Il vient d'annuler sa participation pour s'opposer à la programmation du rappeur Médine sur la scène.

Médine, un invité qui dérange. L'annonce devait être faite dans les toutes prochaines heures. Le patron de Renaissance, Stéphane Séjourné, devait venir débattre avec Léon Deffontaines, chef de file PCF pour les Européennes, le samedi 16 septembre à la Fête de l'Humanité, organisée par le quotidien du même nom. Les deux avaient prévu, depuis plusieurs semaines, un temps de discussion "projet contre projet sur l'Union européenne".

Alors que la majorité a décidé de boycotter les universités d'été de LFI et de EELV, dans un premier temps, joint ce lundi après-midi, l'entourage de Stéphane Séjourné assurait auprès de RMC que: "S'agissant du PCF, nous honorons leur invitation à la différence de LFI, c'est un parti qui respecte les institutions et les principes républicains" et "les communistes n'ont pas d'ambiguïté avec l'antisémitisme ou l'islamisme."

Une information publique qui a échappé au parti

Stéphane Séjourné devait être le seul membre de la majorité à se rendre à la Fête de l'Huma cette année. Mais quelques minutes plus tard, Renaissance change d'avis quand RMC apprend à ses dirigeants le concert le soir même du rappeur controversé. Cette information publique depuis plusieurs semaines avait échappé au parti présidentiel.

Stéphane Séjourné a donc renoncé à participer à la Fête de l'Humanité et en a averti le patron des communistes Fabien Roussel dans un message:

"J'apprends ce jour la présence du rappeur Médine. Je suis sûr que vous comprendrez alors mon choix de ne plus vouloir participer au même événement qu'une personnalité connue pour avoir tenu des propos antisémites."

Léon Deffontaines regrette cette décision

Auprès de RMC, Léon Deffontaines, qui devait débattre avec Stéphane Séjourné, regrette cette décision: "On aurait pu avoir un bon débat. Je trouve cette décision excessive. La programmation musicale choisie par le journal l'Humanité n'a pas de lien avec le débat politique que l'on aurait pu avoir. Médine et Stéphane Séjourné ne se seraient même pas croisés".

Déjà, début août, le Ministre délégué à l'Industrie, Roland Lescure, avait annoncé l'annulation de sa participation aux journées d'été des écologistes, Médine y étant invité pour une discussion avec la patronne des écolos, Marine Tondelier. Invitation qui a poussé plusieurs maires écologistes à annuler leur participation aux universités d’été de leur propre parti.

Médine est taxé d'homophobie et d'antisémitisme à la lumière de certaines interviews, chansons, ou prises de position passées. Le 10 août dernier, dans un tweet, le rappeur a qualifié la polémiste Rachel Khan - juive et petite-fille de déportée- de "resKHANpée".